На Крестьянском рынке продавали краснокнижных уток!

По поступившей информации от гражданина, о продаже уток занесенных в Красную книгу РФ, РС(Я) и самок уток на Крестьянском рынке г. Якутск, госинспекторами Якутского комитета государственного экологического надзора совместно с сотрудниками полиции ММУ МВД «Якутское» оперативно проведено выездное обследование.

В ходе проверки павильона на территории Крестьянского рынка данная информация подтвердилась. Инспекторами выявлен факт продажи чирка-клоктуна, занесенного в Красную книгу РФ, РС(Я) и самок уток. Изъято 14 особей уток. Из них: 4 особи самца чирка-клоктуна, 1 особь самки чирка-клоктуна, 3 особи самки шилохвости и 6 особей самки чирка-свистунка.

В действиях продавца усматриваются признаки нарушения пункта 62.30 и пункта 63 Правил охоты, утвержденных Приказом Минприроды РФ № 477 от 24.07.2020 года.

Согласно Методике исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу РФ, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания, стоимость 1 экземпляра чирка-клоктуна составляет 25000 рублей.

Руководствуясь методикой исчисления размера вреда, причинённого охотничьим ресурсам, полная стоимость 1 экземпляра самки утки учитывая таксу, пересчетный коэффициент и количество составляет 1800 рублей.

Ущерб государству, нанесенный в результате незаконной продажи уток, занесенных в Красную книгу РФ, РС(Я) и самок уток, на которых осуществление охоты в весенние сроки полностью запрещена составляет около 141200 рублей.

Стоит задуматься о том, что нарушение требований природоохранного законодательства будет дорого обходиться нарушителям. В стране введено ужесточение как административной, так и уголовной ответственности.

Напомним, что кроме административной ответственности имеется еще и уголовная ответственность.