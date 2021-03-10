На Крайнем Севере предлагают усовершенствовать ФЗ-44

К депутату Государственной Думы РФ, члену комитета по бюджету и налогам Галине Данчиковой, обратился глава МО «Нижнеколымский район» Валерий Сентяков с предложением о внесении изменений в федеральный закон N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», принятый в 2013 году.

Для экономии бюджетных средств и сокращения транспортно-логистических расходов предлагается увеличить объем закупок у единственного поставщика разово до 4 млн рублей. Действующее ограничение, составляющее 2 млн рублей, или 10% от годового объема закупок, приводит к удорожанию стоимости услуг по приобретению товаров.

Для отдаленных арктических и северных районов закуп товаров небольшими объемами обходится дороже, чем приобретение большими партиями.

По мнению Валерия Сентякова, кроме экономии средств на закуп и транспортных расходов, будут сокращаться сроки исполнения государственных и муниципальных программ по завозу продукции для нужд населения.

В рамках правоприменительной практики глава Нижнеколымского района предлагает рассмотреть действие ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» на примере субъектов малого и среднего бизнеса.

Применение ККТ и маркировки товаров напрямую связано с устойчивым интернет соединением, которое на Севере не стабильно, а в отдельных местностях вообще отсутствует.

Еще одна тема, с которой обратился к парламентарию от Якутии Галине Данчиковой руководитель муниципального образования, связана с отстаиванием прав КМНС. На федеральном уровне предлагается узаконить для них право на получение бесплатной юридической помощи.

Аргументы у главы веские. Представители КМНС, ведущие традиционный образ жизни, не владеют информацией о положенных льготах и зачастую не имеют возможности защитить свои права, в том числе в судебном порядке.

Единственным действенным юрисдикционным способом защиты прав этой категории граждан является судебная защита. Однако для обращения в суд требуются определенные познания в области юриспруденции.

Квалифицированная помощь юриста предполагает финансовые расходы, зачастую неподъемные для представителей коренных малочисленных народов. Они не входят в категорию граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

Встреча депутата Госдумы РФ с главой Нижнеколымского района состоялась в рамках региональной недели. Поставленные вопросы о внесении изменений в действующее законодательство, будут проработаны с профильными комитетами парламента страны.