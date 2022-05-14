На ковёр выйдут наши борцы

В составе сборной Беларуси выступят 24 борца

19-20 мая в Москве состоится первый турнир Борцовской Лиги Поддубного (PWL). В нем примут участие около 1000 спортсменов из более чем 10 стран мира. В программе соревнований олимпийские стили борьбы — вольная, греко-римская и женская, а также грепплинг и панкратион.



В соревнованиях примут участие сильнейшие борцы из России и крепкие представители других стран. Как сообщает wrestrus.ru в соревнованиях примут участие 24 борца из Беларуси. В том числе на ковре мы увидим и воспитанников якутской школы борьбы.



В категории до 57 кг на ковёр выйдет призёр чемпионатов мира и Европы Арыйаан Тютрин, в весе до 65 кг будет бороться финалист чемпионата Европы Ньургун Скрябин. Также соискателями медалей станут призер Олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов (до 79 кг), Азамат Нуриков (до 74 кг), Расул Тихаев (до 86 кг), Александр Гуштын (до 97 кг), а также неоднократный призер первенств Европы и мира Денис Хроменков и победитель первенства Европы U-23 Виталий Песняк (оба — до 125 кг).



Прием заявок продолжится до 15 мая. Предварительные соревнования пройдут в футбольном манеже ЦСКА на 18 коврах, финалы — в Большом государственном цирке на проспекте Вернадского на одном ковре.