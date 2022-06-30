На ковре олимпийца Павла Пинигина определились финалисты

Сегодня станут известны победители и призеры турнира «Железные дороги Якутии»

«Спорт Якутии» представляет финалистов Открытого Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юношей U15 в честь олимпийского чемпиона Павла Пинигина на призы «Железные дороги Якутии».

24 кг: Толя Ермаков (Томпо) – Артем Попов (Амга)

28 кг: Эрнест Семенов (Чурапча) – Баир Михайлов (Вилюйск)

32 кг: Руслан Ивакин (Биробиджан) – Руслан Шарапов (Бурятия)

35 кг: Гоша Неустроев (Чурапча) – Алихан Полонкоев (Ингушетия)

38 кг: Эрхан Куличкин (Якутск) – Ариан Винокуров (Якутск)

41 кг: Доржи Дугаров (Заб.край) – Ньургун Чемезов (Якутск)

44 кг: Константин Конощук (Нюрба) – Ярик Явловский (М-Ханалас)

48 кг: Роман Кириллин (Сунтар) – Эльдар Поднебесов (Сунтар)

52 кг: Илья Костенич (Беларусь) – Максим Григорьев (У-Алдан)

57 кг: Ньургун Степанов (Чурапча) – Айкар Марков (М-Ханалас)

62 кг: Артур Попов (Чурапча) – Анатолий Иванов (Сунтар)

68 кг: Артур Кузьмин (Чурапча) – Дима Павлов (Якутск-У-Алдан)

75 кг: Айал Дьячковский (Чурапча) – Егор Дзюба (Биробиджан)

85 кг: Вова Басов (Чурапча) – Эрчим Жирков (М-Ханалас)

100 кг: Айхан Кривошапкин (Ханалас) – Артур Гузман (Биробиджан)

Финальные поединки состоятся сегодня, 30 июня. Начало схваток за 1-2 места в 18.00 ч.

Напомним, в соревнованиях принимают участие 590 юных спортсменов из разных регионов и трех зарубежных команд в честь олимпийского чемпиона Павла Пинигина и на призы акционерной компании «Железные дороги Якутии». Старт всероссийскому соревнованию дали 28 июня. Участие принимают ребята из Казахстана, Монголии, Белоруссии, Еврейской Автономной области, Забайкальского края, Ингушетии, Иркутской области, Бурятии, Приморского края, Амурской области и Якутии. Победителей и призеров выявят по возрастным категориям до 15 и 17 лет.



