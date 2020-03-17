На коронавирус проверяют все рейсы, прибывающие в Якутск

В данное время проверяются все авиарейсы, прибывающие в Якутск и другие города республики из регионов России.

Особое внимание уделяется московским рейсам, которыми могут прибывать пассажиры, ранее прилетевшие в Россию из «стран риска», а также те, кто по разным причинам был в российских городах и регионах, где выявлены больные коронавирусом. Так, на 17 марта специалистами санитарно-карантинного пункта Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) встречено 137 рейсов, проверены более 14 тысяч пассажиров.

Есть четкая координация по предоставлению списков иностранных граждан, прибывающих в Якутию рейсами авиакомпаний S7, «Аэрофлот», «Северный ветер».

В ходе плановых контрольных мероприятий 17 марта установлено, что жительница города Мирного прибыла из Москвы транзитным рейсом из Испании и Португалии. Указанная пассажирка в профилактических целях была изолирована и обследована в Мирнинской ЦРБ.

По результатам обследований клинических симптомов возможной коронавирусной инфекции у нее не обнаружено. Несмотря на это, медико-санитарными службами установлен контроль над всеми пассажирами, прибывшими этим рейсом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РС (Я).