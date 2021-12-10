На Координационном совете обсудят вопросы поддержки малого бизнеса в г. Якутске

Финансирование муниципальной программы по поддержке предпринимательства, развития туризма в г. Якутске на 2022 год во втором чтении бюджета остается без изменений. Напомним, на эти цели было предусмотрено 7,3 млн. руб.

Об этом 10 декабря сообщила Ольга МАКСИМОВА, начальник Департамента финансов Окружной администрации в ходе заседания постоянной комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям Якутской городской Думы. Заседание провела Марианна АНДРЕЕВА, заместитель председателя постоянной комиссии.

Как отметила в своем выступлении Ольга Максимова, ко второму чтению увеличение доходов городского бюджета произошло на сумму 121 млн. руб. и составит 9,2 млрд. руб.

При этом, основные параметры бюджета на 2022 год с учетом объемов межбюджетных трансфертов составили по доходам 22 млрд. 40 млн. руб. по расходам 22 млрд. 312 млн. руб. Дефицит бюджета остается неизменным в размере 3% от объема собственных доходов, что составляет 272 млн. руб.

По сравнению с утвержденным бюджетом на 2021 год, объем межбюджетных трансфертов в 2022 году увеличился на 3,6 млрд. руб.

По расходной части в связи с имеющейся дополнительной потребностью в соответствии с протоколом комиссии по бюджетным корректировкам, по расходам местного бюджета внесены изменения.

Увеличены расходы на развитие транспортной инфраструктуры городского округа на 141 млн. руб. в том числе по ремонту ул. Березовая на участке Кошевого до Мархинской больницы. На установку теплых автобусных остановок финансирование увеличено на сумму на 7,8 млн. руб. На реализацию проекта «Народный бюджет» увеличение произошло на сумму 5 млн. руб.

Заслушав информацию о бюджете г. Якутска на следующий год во втором чтении, Марианна Андреева отметила недостаточную поддержку малого бизнеса. Эти вопросы более детально предложили рассмотреть на Координационном совете с учетом мнения предпринимательского сообщества г. Якутска.