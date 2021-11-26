На контроле у прокуратуры — сообщения о недоделках на новых тротуарах в Якутске

О результатах проверки по сообщениям в информационных ресурсах о размещении линий электропередач на тротуарах вдоль автомобильных дорог городского округа «город Якутск»

Прокуратура республики провела проверку соблюдения законодательства о дорогах и дорожной деятельности по сообщениям в информационных ресурсах о размещении линий электропередач на тротуарах вдоль автомобильных дорог городского округа «город Якутск».

Установлено, что между МКУ «Главстрой» ГО «город Якутск» и одним из обществ с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт Хатын-Юряхского шоссе на участке от Вилюйского тракта до ул. Жорницкого».

Согласно условиям контракта одним из видов работ предусмотрено покрытие тротуаров на Хатынг-Юряхском шоссе (бортовые камни, устройство покрытий толщиной 5 см. из горячей асфальтобетонной смеси).

Вместе с тем в нарушение требований закона Окружной администрацией г. Якутска при формировании проектной документации, не учтено наличие на запланированных к обустройству тротуарами участках 9 столбов линий электроснабжения, меры по их признанию бесхозяйным имуществом, демонтажу либо переносу не приняты. Также своевременно не установлено наличие на обустраиваемой пешеходной дорожке 14 опор сетей связи, информация об их переносе в филиал «Сахателеком» ПАО Ростелеком направлена только после начала выполнения работ по контракту.

В ходе проверки также выявлено, что в 2020 году ПАО «Якутскэнерго» выдана разрешительная документация на установку на пешеходных дорожках 6 опор электроснабжения, которые в последующем частично демонтированы (оставлены 6 железобетонных опор), покрытие тротуара из асфальтобетонной смеси не восстановлено.

Прокуратура г. Якутска внесла главе администрации ГО «город Якутск» представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

Фактическое устранение указанных нарушений находится на контроле прокуратуры республики.