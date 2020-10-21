21.10.2020
13:00
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Образование

На конкурс «ВеДеДо» поступает все больше заявок

Оргкомитет фестиваля-конкурса «ВеДеДо», в который входят сотрудники АГИКИ и разработчики проекта, продолжают информировать Вас о ходе I Всероссийского открытого IT – фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника».  

Итоги конкурса подводятся чаще, так как новая сотня работ приходит всё быстрее и быстрее. Так, например, последняя сотня пришла уже почти за 1.5 дня. Вероятно, такая динамика сохранится до конца конкурса и дело идет к тому, что заявок, скорее всего, будет больше 1000.

 На данный момент Оргкомитет занимается исключительно мониторингом поступивших работ и их «загрузкой» на ютуб-канал проекта «ВеДеДо» для своевременной работы жюри.

Надеемся, что информации, расположенной на Сайте  https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo – будет достаточно – читайте её внимательно.

По промежуточным итогам конкурса участникам выдано 526 Сертификатов из 700-т работ. Остальные получат свои Сертификаты в порядке общей очереди с 15 ноября по 30 декабря нынешнего года.

 Пополнилась география Фестиваля-конкурса по алфавиту с указанием новых республик, регионов и областей. К имевшимся ранее 41, прибавилась Республика Тыва. Общее число участников (республик, областей, регионов, государств) составляет 42:

  1. Адыгея (Республика)
  2. Алания (РСО)
  3. Алтайский край
  4. Армения
  5. Архангельская область
  6. Башкортостан
  7. Брянская область
  8. Владимирская область
  9. Волгоградская область
  10. Вологодская область
  11. Забайкальский край
  12. Ивановская область
  13. Иркутская область
  14. Кабардино-Балкарская Республика
  15. Калмыкия (Республика)
  16. Канада
  17. Кемеровская область – Кузбасс
  18. Краснодарский край
  19. Липецкая область
  20. Магаданская область
  21. Москва
  22. Московская область
  23. Нижегородская область
  24. Новосибирская область
  25. Омская область
  26. Оренбургская область
  27. Пензенская область
  28. Приморский край
  29. Ростовская область
  30. Саратовская область
  31. Севастополь
  32. Северная Осетия-Алания (Республика)
  33. Свердловская область
  34. Смоленская область
  35. Тамбовская область
  36. Татарстан (Республика)
  37. Тыва (Республика)
  38. Хабаровский край
  39. Хакасия (Республика)
  40. Чувашская Республика
  41. Якутия
  42. Ярославская область

Значительно вырос интерес к ютуб-каналу: увеличились просмотры, т.к. было 59,7 тысячи, а стало 71.7 тысяч.

В среднем задание–архив скачали 701 раз, а на Сайт проекта «ВеДеДо» заходит от 3035 до 5986 человек/день – интерес вырос ещё на 30 %.  

По анализу голосования за Призы зрительских симпатий за период с 22 сентября по 20 октября можно увидеть, что определились лидеры по количеству и времени просмотров:

  1. 589 номер «Любимые книжки» (0.37/20,4 % – время просмотров, 1696 просмотров)
  2. 362 номер «Любимые книжки» (0.36/21,6 % – время просмотров, 1596 просмотров)
  3. 334 номер «Светофор» (0.44/55,1 % – время просмотров, 1504 просмотров)
  4. 115 номер «Любимые книжки» (1.39/66,3 % – время просмотров, 1283 просмотров)
  5. 3 номер «Любимые книжки» (1,05/37,8 % – время просмотров, 918 просмотров)
  6. 401 номер «Любимые книжки» (0.35/42,3 % – время просмотров, 741 просмотров)
  7. 1 номер «Любимые книжки» (0.41/39,3 % – время просмотров, 663 просмотров).

В процентном соотношении количество присланных работ среди номинаций распределилось следующим образом: «Любимые книжки» – 32%, «Пробуждение» – 28%, «Светофор» – 16%, «Глоток воды» –13%, «Учусь одеваться» – 11%. Таким образом, номинация «Любимые книжки» устойчиво сохраняет лидирующую позицию.

Напоминаем, заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 октября включительно, а по ссылке на сайте «ВеДеДо» https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo можно подробно ознакомиться с положением и информацией по конкурсу.  

Фото: Пресс-служба АГИКИ
Источник: Пресс-служба АГИКИ
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