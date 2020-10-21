На конкурс «ВеДеДо» поступает все больше заявок

Оргкомитет фестиваля-конкурса «ВеДеДо», в который входят сотрудники АГИКИ и разработчики проекта, продолжают информировать Вас о ходе I Всероссийского открытого IT – фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника».

Итоги конкурса подводятся чаще, так как новая сотня работ приходит всё быстрее и быстрее. Так, например, последняя сотня пришла уже почти за 1.5 дня. Вероятно, такая динамика сохранится до конца конкурса и дело идет к тому, что заявок, скорее всего, будет больше 1000.

На данный момент Оргкомитет занимается исключительно мониторингом поступивших работ и их «загрузкой» на ютуб-канал проекта «ВеДеДо» для своевременной работы жюри.

Надеемся, что информации, расположенной на Сайте https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo – будет достаточно – читайте её внимательно.

По промежуточным итогам конкурса участникам выдано 526 Сертификатов из 700-т работ. Остальные получат свои Сертификаты в порядке общей очереди с 15 ноября по 30 декабря нынешнего года.

Пополнилась география Фестиваля-конкурса по алфавиту с указанием новых республик, регионов и областей. К имевшимся ранее 41, прибавилась Республика Тыва. Общее число участников (республик, областей, регионов, государств) составляет 42:

Адыгея (Республика) Алания (РСО) Алтайский край Армения Архангельская область Башкортостан Брянская область Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Забайкальский край Ивановская область Иркутская область Кабардино-Балкарская Республика Калмыкия (Республика) Канада Кемеровская область – Кузбасс Краснодарский край Липецкая область Магаданская область Москва Московская область Нижегородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Пензенская область Приморский край Ростовская область Саратовская область Севастополь Северная Осетия-Алания (Республика) Свердловская область Смоленская область Тамбовская область Татарстан (Республика) Тыва (Республика) Хабаровский край Хакасия (Республика) Чувашская Республика Якутия Ярославская область

Значительно вырос интерес к ютуб-каналу: увеличились просмотры, т.к. было 59,7 тысячи, а стало 71.7 тысяч.

В среднем задание–архив скачали 701 раз, а на Сайт проекта «ВеДеДо» заходит от 3035 до 5986 человек/день – интерес вырос ещё на 30 %.

По анализу голосования за Призы зрительских симпатий за период с 22 сентября по 20 октября можно увидеть, что определились лидеры по количеству и времени просмотров:

589 номер «Любимые книжки» (0.37/20,4 % – время просмотров, 1696 просмотров) 362 номер «Любимые книжки» (0.36/21,6 % – время просмотров, 1596 просмотров) 334 номер «Светофор» (0.44/55,1 % – время просмотров, 1504 просмотров) 115 номер «Любимые книжки» (1.39/66,3 % – время просмотров, 1283 просмотров) 3 номер «Любимые книжки» (1,05/37,8 % – время просмотров, 918 просмотров) 401 номер «Любимые книжки» (0.35/42,3 % – время просмотров, 741 просмотров) 1 номер «Любимые книжки» (0.41/39,3 % – время просмотров, 663 просмотров).

В процентном соотношении количество присланных работ среди номинаций распределилось следующим образом: «Любимые книжки» – 32%, «Пробуждение» – 28%, «Светофор» – 16%, «Глоток воды» –13%, «Учусь одеваться» – 11%. Таким образом, номинация «Любимые книжки» устойчиво сохраняет лидирующую позицию.

Напоминаем, заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 октября включительно, а по ссылке на сайте «ВеДеДо» https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo можно подробно ознакомиться с положением и информацией по конкурсу.