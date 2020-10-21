На конкурс «ВеДеДо» поступает все больше заявок
Оргкомитет фестиваля-конкурса «ВеДеДо», в который входят сотрудники АГИКИ и разработчики проекта, продолжают информировать Вас о ходе I Всероссийского открытого IT – фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника».
Итоги конкурса подводятся чаще, так как новая сотня работ приходит всё быстрее и быстрее. Так, например, последняя сотня пришла уже почти за 1.5 дня. Вероятно, такая динамика сохранится до конца конкурса и дело идет к тому, что заявок, скорее всего, будет больше 1000.
На данный момент Оргкомитет занимается исключительно мониторингом поступивших работ и их «загрузкой» на ютуб-канал проекта «ВеДеДо» для своевременной работы жюри.
Надеемся, что информации, расположенной на Сайте https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo – будет достаточно – читайте её внимательно.
По промежуточным итогам конкурса участникам выдано 526 Сертификатов из 700-т работ. Остальные получат свои Сертификаты в порядке общей очереди с 15 ноября по 30 декабря нынешнего года.
Пополнилась география Фестиваля-конкурса по алфавиту с указанием новых республик, регионов и областей. К имевшимся ранее 41, прибавилась Республика Тыва. Общее число участников (республик, областей, регионов, государств) составляет 42:
- Адыгея (Республика)
- Алания (РСО)
- Алтайский край
- Армения
- Архангельская область
- Башкортостан
- Брянская область
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Вологодская область
- Забайкальский край
- Ивановская область
- Иркутская область
- Кабардино-Балкарская Республика
- Калмыкия (Республика)
- Канада
- Кемеровская область – Кузбасс
- Краснодарский край
- Липецкая область
- Магаданская область
- Москва
- Московская область
- Нижегородская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Приморский край
- Ростовская область
- Саратовская область
- Севастополь
- Северная Осетия-Алания (Республика)
- Свердловская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Татарстан (Республика)
- Тыва (Республика)
- Хабаровский край
- Хакасия (Республика)
- Чувашская Республика
- Якутия
- Ярославская область
Значительно вырос интерес к ютуб-каналу: увеличились просмотры, т.к. было 59,7 тысячи, а стало 71.7 тысяч.
В среднем задание–архив скачали 701 раз, а на Сайт проекта «ВеДеДо» заходит от 3035 до 5986 человек/день – интерес вырос ещё на 30 %.
По анализу голосования за Призы зрительских симпатий за период с 22 сентября по 20 октября можно увидеть, что определились лидеры по количеству и времени просмотров:
- 589 номер «Любимые книжки» (0.37/20,4 % – время просмотров, 1696 просмотров)
- 362 номер «Любимые книжки» (0.36/21,6 % – время просмотров, 1596 просмотров)
- 334 номер «Светофор» (0.44/55,1 % – время просмотров, 1504 просмотров)
- 115 номер «Любимые книжки» (1.39/66,3 % – время просмотров, 1283 просмотров)
- 3 номер «Любимые книжки» (1,05/37,8 % – время просмотров, 918 просмотров)
- 401 номер «Любимые книжки» (0.35/42,3 % – время просмотров, 741 просмотров)
- 1 номер «Любимые книжки» (0.41/39,3 % – время просмотров, 663 просмотров).
В процентном соотношении количество присланных работ среди номинаций распределилось следующим образом: «Любимые книжки» – 32%, «Пробуждение» – 28%, «Светофор» – 16%, «Глоток воды» –13%, «Учусь одеваться» – 11%. Таким образом, номинация «Любимые книжки» устойчиво сохраняет лидирующую позицию.
Напоминаем, заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 октября включительно, а по ссылке на сайте «ВеДеДо» https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo можно подробно ознакомиться с положением и информацией по конкурсу.
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