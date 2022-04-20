На концерте АГИКИ «Дыхание предков» будет исполнен «Тойук столетия»

Как рассказала заведующий кафедрой народной художественной культуры Арктического государственного института культуры и искусств Зоя Стрекаловская, отчетный концерт кафедры «Дыхание предков» станет одним из ярких моментов праздничных мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею со дня образования Якутской АССР.

«Тойук является одним из ярких и архаичных жанров народного фольклора, который сохранился до наших дней, передаваясь от поколения поколению. Именно связь поколений, наследие и самобытность позволяют жанру стать визитной карточкой нашего концерта. В честь Года культурного наследия в России и, конечно, 100-летия республики мы подготовили 100 тойуксутов разных возрастов, которые исполнят в едином ритме тойук на слова Кюндэ», – сообщила Стрекаловская.

Исполнителями станут студенты кафедры НХК АГИКИ и люди, проходящие курсы и мастер-классы от преподавателей института. Примечательно, что среди исполнителей тойука 37 школьников.

Следует отметить, что концертная программа довольно насыщенная. Так, ожидаются выступления титулованного ансамбля «Аар Аартык», студентов из других регионов России и стран, будут представлены шуточные сценки, сюиты и другие жанры, раскрывающие богатство и разнообразие культуры и традиций народов Азии.

Напомним, концерт «Дыхание предков» пройдёт на сцене Центра культуры и современного искусства им. Гагарина 26 апреля с 18:30. Билеты можно приобрести на сайте Яндекс.Афиша.