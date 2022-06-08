На концерт Полины Гагариной в Якутске можно попасть по Пушкинской карте!

Ошеломительная новость! Впервые в Якутске на концерт звезды российской эстрады можно попасть по «Пушкинской карте»!

26 июня популярная певица Полина Гагарина выступит с большим сольным концертом на стадионе «Туймаада». тгк Afanasiy Kolesov

Как попасть на концерт по «Пушкинской карте»? — зарегистрироваться на портале «Госуслуги». — подтвердить учетную запись. — установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». — получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир». — выбрать мероприятие из афиши в приложении. — купить билет в приложении, на сайте или в кассе.

Живые концерты Полины Гагариной – это всегда концептуальное масштабное шоу, запоминающееся надолго. Однако главное отличие представлений певицы в том, что на протяжении всего вечера ей удается поддерживать контакт со слушателями и создавать волшебное чувство, что она поет лично для каждого.

Концертное агентство «Тойтон» совместно с генеральным партнером проекта строительной компанией «Сэргэ-строй» подготовили грандиозное шоу, которому нет равных: вас ждут зажигательные танцевальные номера, яркие образы, живой звук и, конечно же, мощнейший вокал, который никого не оставит равнодушным.