23.09.2022
17:43
211
Якутск
На Комсомольской площади начался митинг-концерт в поддержку Донецкой и Луганской областей
Сообщают, что принимают участие более ста человек, передает телеграм-канал Yakutsk News.
С 23 по 27 сентября на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей предусмотрено голосование на референдумах по запросу вхождения в состав Российской Федерации.
Фото: https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/yakutsk_newss
#На Комсомольской площади начался митинг-концерт в поддержку Донецкой и Луганской областей#Якутия#Якутск
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.09.2022
0
17
23.09.2022
0
33
23.09.2022
0
85
23.09.2022
0
311
23.09.2022
0
301
23.09.2022
0
114
23.09.2022
0
114
23.09.2022
0
288
23.09.2022
0
162
23.09.2022
0
835
23.09.2022
0
208
23.09.2022
0
1494
23.09.2022
0
159
23.09.2022
0
320
23.09.2022
0
213
23.09.2022
0
145
23.09.2022
0
1305
23.09.2022
0
200
23.09.2022
0
1081
23.09.2022
0
1313
23.09.2022
0
194
23.09.2022
0
159
23.09.2022
0
120
23.09.2022
0
275
23.09.2022
0
942
23.09.2022
0
391
23.09.2022
0
522
23.09.2022
0
1543
23.09.2022
0
209
23.09.2022
0
155
23.09.2022
0
633
23.09.2022
0
1326
23.09.2022
0
4084
23.09.2022
0
2176
23.09.2022
0
8540
23.09.2022
0
909
23.09.2022
0
575
23.09.2022
0
298
23.09.2022
0
701
23.09.2022
0
629
23.09.2022
0
316
23.09.2022
0
343
23.09.2022
0
1340
23.09.2022
0
1884
23.09.2022
0
771
23.09.2022
0
2675
23.09.2022
0
770
22.09.2022
1
1518
22.09.2022
0
2803
22.09.2022
0
365
22.09.2022
0
1055
22.09.2022
1
710
22.09.2022
0
664
22.09.2022
1
2491
22.09.2022
1
2092
22.09.2022
0
403
ТОП НОВОСТИ
20.09.2022
3
213724
21.09.2022
0
16684
22.09.2022
1
14467
22.09.2022
1
10834
23.09.2022
0
8532
18.09.2022
4
7272
17.09.2022
2
6832
Добавить комментарий