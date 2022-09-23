23.09.2022
17:43
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Якутск

На Комсомольской площади начался митинг-концерт в поддержку Донецкой и Луганской областей

Сообщают, что принимают участие более ста человек, передает телеграм-канал Yakutsk News.

С 23 по 27 сентября на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей предусмотрено голосование на референдумах по запросу вхождения в состав Российской Федерации.

Фото: https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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