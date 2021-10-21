На комиссии Гордумы рассмотрели освоение бюджетных средств по муниципальным программам

21 октября, на постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и Регламенту Якутской городской Думы рассмотрели вопросы, которые касаются освоения бюджетных средств по муниципальным программам.

Так, на развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории города Якутска в 2021г. было предусмотрено 96 млн., из них за 9 месяцев текущего года освоено 72 млн. руб., что составило 98,4 %. Об этом доложил Александр Лукин, и.о. начальника Управления внедрения информационных технологий и муниципальных услуг Окружной администрации г. Якутска.

Депутат Феликс Романов спросил, с чем связан кассовый разрыв в размере 957 000 руб. в обеспечении информационной безопасности? «Мы ведем кассовый план ежемесячно, закладывали 13 млн., но закупки были на 12 млн., все задачи выполнены», — ответил Александр Лукин.

На общественные и внешние связи, информационную политику городского округа г. Якутск по уточненному плану в 2021 г. было выделено 39 млн. руб., из них за 9 месяцев исполнено 23 млн. руб., что составляет 57,9% от кассового плана.

Роман Мандзяк, начальник Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации г. Якутска, представил ход реализации ВЦП «Общественные и внешние связи, информационная политика городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» за 9 месяцев 2021 года.

По его информации, на взаимодействие со СМИ для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления было предусмотрено 10,2 млн. руб., за девять месяцев кассовое исполнение составило 36,7% от плана.

В июне 2021г. МУП редакция газеты «Эхо столицы» было реорганизовано в МБУ, при этом, уточненный план на 2021г. составил 19 млн. руб.

Как он добавил, будет объявлен конкурс среди журналистов в 4 квартале с подведением итогов в начале 2022г.

На развитие внешних связей в текущем году было предусмотрено 4 млн. руб., исполнение кассового плана составляет 100%. В эту сумму входит оплата членских взносов, командировочных, проездных, организация и проведение международных и межрегиональных мероприятий в городе Якутске и.т.д.

Заслушав докладчиков, председатель комиссии Николай Васильев спросил, с чем связано такое низкое исполнение кассового плана на информационную политику городского округа? И в каком размере будут возвращены неиспользованные средства в бюджет?

«Информационная работа связана с мероприятиями Окружной администрации, если они отменяются, по ним нет информационного освещения. На изготовление видеороликов, по сайту «Якутск-сити» цена была снижена. На информационную деятельность заложено 10 млн., но конкурс несколько раз отменялся по причине неправильной подачи документов. Контракт был заключен только в августе и освоение придется на 4 квартал. Освоение по этой программе будет до конца года, возврат не планируется, все средства законтрактованы», — пояснил Роман Мандзяк.

Кроме того, депутаты заслушали информацию о ходе исполнения муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» в 2021 году.

Как рассказал Юрий Петров, начальник Управления взаимодействия с правоохранительными органами и противодействию коррупции Окружной администрации, на эти цели в этом году общий размер финансирования составил 16,2 млн. руб. В настоящее время освоено средств на сумму 10,5 млн. руб., что составляет 65,1 %.

По этой программе как один из мероприятий в нашем городе внедряются современные технологии для обеспечения безопасности граждан на улицах и в местах массового пребывания людей.

«С безопасного города мы переходим на «Умный город» по увеличению количества камер. Сумма муниципального контракта составляет 3 млн. руб., будет установлено 100 камер», — сказал Юрий Петров.

После некоторых уточняющих вопросов члены комиссии приняли информацию докладчиков к сведению.