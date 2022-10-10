На Колыме был спасен буксир «Сухона» с баржей

Наступил один из самых сложных периодов Арктической навигации. Остались буквально считанные дни до ее завершения. Этот период особо опасен изменениями погодных условий и процессом ледообразования.

9 октября в 17ч вечера в судоходную компанию ПАО «ЛОРП» поступил сигнал о помощи. Буксир «Сухона» с баржей Колымской судоходной компании, двигаясь по направлению из поселка Черский вверх по течению в город Серднеколымск, в виду сложных погодных условий, по техническим причинам не смог продолжить доставку груза для предприятий Среднеколымска.

Руководством ПАО «ЛОРП» незамедлительно было принято решение направить на помощь буксир «ОТ-2038» из Зеленомысского речного порта. Экипаж под руководством капитана судна Константина Чумакова, во время оказания помощи действовал слаженно, грамотно, в соответствии с обязанностями согласно судового расписания по тревогам.

Буксир «ОТ-2038» сопроводил буксир «Сухона» с баржей-приставкой обратно в Зеленомысский речной порт Нижнеколымского района. В виду того, что в Черском отсутствуют теплые склады для хранения продовольственных грузов, было принято решение отправить груз буксиром ЛОРПа «ОТ-2038», который обладает наиболее мощным оборудованием, навстречу буксиру Колымской судоходной компании.

В настоящее время ведутся разгрузочно-погрузочные работы контейнеров с продовольственными грузами, боящимися низких температур, которые согласованы с Правительством РС (Я) для отправки баржей ЛОРПа.

Руководство ЛОРПа нацеливает судоэкипажи в осенний период навигации на соблюдение всех норм и правил техники безопасности, неукоснительное выполнение правил безопасности судовождения и призывает коллег проявлять готовность в оказании помощи в чрезвычайных ситуациях.