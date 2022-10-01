На кого работает уехавшая в Казахстан якутская журналистка? — Телеграм

Как сообщает тгк Екатерина Мизулина:

Для нагнетания ситуации в России киевским режимом активно используется межнациональная повестка. Недавние акции протеста в Дагестане полностью координировались с территории Украины и Турции через ряд каналов, чатов на площадке Telegram.

Провокаторы не остановились на одном регионе: они продолжают распространять экстремистские призывы в группах и сообществах других национальных республик: Якутии, Бурятии, Удмуртии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии.

Например, в Якутии и Бурятии для координации и подогрева протестов созданы благотворительные фонды для сбора донатов «задержанным на митингах» — «Фонд свободная Бурятия» и «Фонд свободная Якутия».

На якутский фонд активно работает журналистка Саша Александрова, активно раскачивающая якутский сегмент Telegram с территории Казахстана, утверждает тгк Екатерина Мизулина https://t.me/ekaterina_mizulina/1140

По информации тгк Zona Якутск, «Фонд Свободная Якутия Freeyakutiafoundation» создан фондом «Свободная Россия», в котором трудятся перебежчики из России.

На фото благодарность этому фонду от американского конгрессмена-демократа Тома Малиновского.

В ответ журналистка Александрова разместила на своем тгк Sasha was online пост:

— Как честной женщине, мне теперь стыдно за количество подписчиков. Так страну не развалишь, конечно.