На киноэкраны выходит особенный якутский фильм

С 5 октября в кинозале «Geek Cafe» выйдет в прокат короткометражный фильм «Муза», все собранные средства от которого будут направлены в благотворительный фонд «Харысхал».

«Мы долго этого ждали и, наконец, готовы представить наш художественный фильм «Муза» широкому зрителю», — так говорят создатели фильма.

«Муза» — это история о ситуации, в которую попадают многие дети. У героини фильма-девочки по имени Муза есть одна заветная мечта – петь, но родители, типичные менеджеры, готовят ее ко взрослой жизни и творчество не входит в их планы. Однако судьба предоставляет девочке возможность исполнить свою мечту, но воспользуется ли она этим шансом?

Короткометражный фильм «Муза» был создан в рамках реализации социально-культурного проекта по интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир, где царит добро».

Проект поддержан Окружной администрацией города Якутска в рамках реализации «Народного бюджета». Участниками проекта являются учащиеся Республиканской Специальной (коррекционной) школы-интерната, Физико-технического лицея им. В.П. Ларионова, СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина, Городской классической гимназии, ученики Школы «АГИКИ», а также известные блогеры команды «HITS production» Виталий Щукин, Владимир Тимофеев, Иннокентий Хобуев, музыкальная группа «Snow voice», автор и мелодист, артист эстрады, педагог Дворца детского творчества Милена Борисова, актриса и блогер Сахаяна Алексеева, студенческий театр АГИКИ «Туйэркэн».

В съемках также приняли участие студенты Якутской балетной школы (колледжа) им. Аксении и Натальи Посельских, Эстрадная школа Станислава Олесова «Виктория», танцевальные коллективы: «Автобус радости», «Dance generation». ⠀

Авторы проекта — кандидат педагогических наук, доцент кафедры Социально-культурной деятельности и менеджмента культуры Арктического государственного института культуры и искусств Василиса Тарасова и выпускница АГИКИ, ныне магистрант Санкт-Петербургского государственного института культуры Анастасия Попова.⠀

Проект представляет собой организацию инклюзивной культурно-образовательной программы. В процессе совместного досуга и творческой деятельности дети с ограниченными возможностями здоровья приобрели новых друзей за пределами стен Специальной (коррекционной) школы. В результате это даст им возможность общаться с окружающими людьми, не боясь столкнуться с непониманием и насмешками, в свою очередь дети из общеобразовательных школ получат возможность также завести новых друзей и многое для себя понять. Проект также имеет задачу донести до широкой публики, что не нужно бояться и отдаляться от «особенных» детей, а поддержать их тягу к общению и желание творить.

В процессе подготовки к фильму ребята окунулись в волшебный мир искусства, посетили Русский драматический театр им. А.С. Пушкина, который любезно предоставил билеты на сказку «Бременские музыканты», постановку заслуженного работника культуры РС (Я), кандидата педагогических наук, доцента кафедры Социально-культурной деятельности и менеджмента культуры Арктического государственного института культуры и искусств Галины Карасевой.

Побывали на ярком шоу Алексея Гольдерова «Gold show». Были организованы кулинарный мастер-класс от Студии Зарины Кривошапкиной, совместный поход в кино с учащимися Физико-технического лицея им. В.П. Ларионова, игры на сплочение и формирование командного духа и квест-игра на тему «Киноискусство».

По образовательной программе проекта дети прошли обучение в школе «АГИКИ» по курсам «Основы актерского мастерства», «Сценическая речь», «Основы движения и пластики».

Результатом этой работы стали съемки короткометражного игрового художественного фильма «Муза», который является проектной частью выпускной квалификационной работы студента-выпускника кафедры Социально-культурной деятельности и менеджмента культуры АГИКИ Варвары Ивановой. Над фильмом работали: сценарист, выпускник АГИКИ Максим Едукин, оператор Дмитрий Ляшеев-Navygator, автор слов и мелодии саундтреков Екатерина Черкашина, аранжировщик Василий Кузьмин – Invent, художник по костюмам Екатерина Суржанинова, хореограф-постановщик Владислава Скрябина, продюсер Анастасия Попова, автор идеи и генеральный продюсер Василиса Тарасова.⠀

«Позади долгий постпродакшен, участие в конкурсах и клип к саундтреку фильма, но для нас это невероятная радость и счастье показать миру наш проект. Все мы объединились для одной цели, чтобы подарить фильм о самом важном – заветной мечте и о ее силе»- говорят создатели самого доброго фильма.

Окунитесь в мир, где царит добро, где живет любовь, где есть мечта.

Бронь по телефону 89841194553 и на afisha.ykt.ru ⠀

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