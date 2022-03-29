На Каскаде Вилюйских ГЭС выведен в капитальный ремонт гидроагрегат №2

На Каскаде Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) 21 марта 2022 года выведен в капитальный ремонт гидроагрегат №2.

Это один из восьми гидроагрегатов КВГЭС, действует в составе Вилюйской ГЭС-1. Гидроагрегаты, введённые в работу в 60-70-х годах прошлого века, требуют к себе повышенного внимания. Ежегодно в целях продления срока безопасной и надёжной эксплуатации проводится капитальный ремонт одного агрегата.

Капитальный ремонт гидроагрегата №2 будет идти до 14 сентября 2022 года. Основной объем ремонтных работ выполнит персонал станции: работники машинного, электротехнического, гидротехнического цехов, а также службы эксплуатации и управления технологическими процессами. Для выполнения работ по оценке состояния основного оборудования будут привлечены специализированные организации.

«С 15 по 19 марта работники станции провели тепловые испытания гидрогенератора и вибрационные исследования основных узлов гидроагрегата. В настоящее время идут подготовительные работы: установлены ремонтные затворы гидроагрегата со стороны верхнего и нижнего бьефов, идет осушение проточной части, слив масла с ванн подпятника и генераторного подшипника», — рассказал начальник машинного цеха Виктор ГУСАРОВ.

Ремонтные работы на КВГЭС не влияют на энергоснабжение потребителей, так как планируются с учетом резерва мощности, необходимого для обеспечения бесперебойного электроснабжения.