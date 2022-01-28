На капремонт школ Якутии выделили 2,89 млрд рублей

Федеральной программой должны быть охвачены все школы, нуждающиеся в капитальном ремонте

Для капитального ремонта 58 общеобразовательных организаций 25 муниципальных районов и городских округов Якутии выделены федеральные субсидии на сумму порядка 2,89 млрд рублей, в том числе в 2022 году – 2,53 млрд рублей, в 2023 году – 356,89 млн. рублей. Об этом речь шла на совещании у вице-премьера Сергея Местникова с органами местного самоуправления.

Сергей Местников отметил, что Якутия находится в ТОП-7 регионов по объему финансирования из федерального бюджета. Вице-премьер подчеркнул, что необходимо в течение всего периода реализации федеральной программы до 2026 года охватить все школы республики, нуждающиеся в капитальном ремонте.

Зампред Правительства призвал глав муниципальных образований и городских округов осуществить в полном объеме принятые на себя обязательства. Результат проведенной в 2022 году работы будет определять выделение федеральных субсидий в течение четырех следующих лет.

В капитальном ремонте в республике нуждается 226 общеобразовательных организаций. Минобром Якутии в заявку на получение субсидии из федерального бюджета были включены 58 общеобразовательных организаций со сметной документацией, имеющей положительное заключение госэкспертизы. По итогам рассмотрения Минпросвещения России заявка была принята в полном объеме. 21 января 2022 года подписано Соглашение между Минпросвещения России и Правительством Якутии о предоставлении федеральной субсидии бюджету региона. Соглашения с муниципальными образованиями будут заключены до 15 февраля текущего года. Предусмотрено обязательное финансирование муниципальными образованиями своих обязательств по участию в программе.

По каждому объекту разрабатывается План мероприятий «Дорожная карта», в соответствии с которым будут проводиться строительно-монтажные работы. При проведении капитального ремонта предусмотрено оснащение объектов учебным оборудованием, учебниками. Срок завершения ремонтных работ для всех объектов однолетнего цикла установлен до 20 августа текущего года — к началу нового учебного года. В труднодоступных и отдаленных районах ремонт школ будет проводиться в 2022-2023 годах.

Напомним, с 2022 года во исполнение поручений Президента России Министерство просвещения страны начало реализацию программы «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы РФ «Развитие образования».