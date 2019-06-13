На капремонт дорог будет выделена рекордная сумма — Альберт Семенов

13 июня состоялось заседание седьмой (очередной) сессии Якутской городской Думы IV созыва. На повестке было рассмотрено всего 16 вопросов, и одними из самых важных были изменение в бюджет городского округа «город Якутск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, а также утверждение отчета Окружной администрации об исполнении бюджета за 2018 год.

Заседание седьмой сессии Якутской городской Думы прошло под руководством председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова, при участии первого заместителя Евдокии Евсиковой, заместителя председателя Анатолия Кырджагасова, главы города Якутска Сарданы Авксентьевой, заместителей главы городского округа «город Якутск», руководителей структурных подразделений Окружной администрации, начальников управлений округов и пригородов.

Повестка заседания включала в себя рассмотрение 16 вопросов, кроме вышеперечисленных был рассмотрен проект Закона РС (Я) в порядке законодательной инициативы Якутской городской Думы «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях», о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск», вопросы о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, и о внесении изменения в Положение об Управлении по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Окружной администрации города Якутска.

По отчету Окружной администрации об исполнении бюджета по итогам 2018 года выступил заместитель начальника Департамента финансов Василий Аржаков. Депутаты Гордумы задали свои уточняющие вопросы, которые в основном коснулись развития социальной сферы и увеличения заработной платы работникам культуры и образования.

Вопрос о внесении изменений в бюджет городского округа город Якутск на 2019 и плановые 2020-2021 годы также представил Департамент финансов Окружной администрации.

Председатель Комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы Сергей Черных сообщил, что депутатами проект по внесению изменений в бюджет был одобрен. Кроме того депутатами было предложено Окружной администрации рассмотреть вопрос о возможности перераспределения денежных средств на грейдирование внутриквартальных дорог в рамках программ по развитию пригородных территорий, распределив равномерно между всеми пригородами города Якутска, а также о финансировании проектных работ по рекультивации полигона. Отметим, что все предложения депутатов были согласованы с руководством ОА города Якутска ранее в ходе работ постоянных комиссий Гордумы.

По информации Департамента финансов, дефицит бюджета на 2019 год составит 8,6% от общего объема собственных доходов. Общий объем расходов бюджета составит около 18 миллиардов рублей.

Уточнение предлагается произвести на сумму более 1,5 миллиардов рублей за счет межбюджетных трансфертов за март-апрель 2019 года. Эти средства предлагается направить на развитие сферы образования (субсидирование услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста), на создание условий жизнедеятельности для маломобильных групп населения, реализацию программы по обеспечению жильем молодых семей в городе Якутске, на ремонт школьных и дошкольных учреждений, укрепление технической базы летних лагерей детского отдыха, ямочный ремонт, ремонт площади Победы, и другие.

В этом году на капитальный ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети будет выделена рекордная сумма, о чем сообщил председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов журналистам во время пресс-подхода.

«Вопрос внесения изменений в бюджет города Якутска был рассмотрен трижды на постоянной Комиссии Якутской городской Думы по бюджетно-экономической политике, и на подступах к сессии все вопросы были решены и сняты», — сказал Альберт Семенов. – «Якутской городской Думой и руководством Окружной администрации города был проделан огромный объем работы. Мы приняли решение увеличить дефицит бюджета города до 8%, чтобы закрыть те направления, которые были секвестированы. Кроме того в этом году за счет софинансирования 1,5 миллиарда рублей будет направлено на строительство дорог и реконструкцию улично-дорожной сети. Из этой суммы 500 миллионов рублей выделяет бюджет города».

Глава ГО «город Якутск» Сардана Авксентьева поблагодарила депутатов за активное участие в решении вопросов главного финансового документа города. Также она отметила, что в этом году будет усилена исковая работа ОА, что в четвёртом квартале позволит увеличить доходную часть города.

На заседании сессии также был рассмотрен проект о присвоении имён образовательным учреждениям в Якутске. Таким образом, учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества» городского округа «город Якутск» будет носить имя главной пионервожатой Якутии, которая стояла у истоков развития детского творчества — Фатии Иннокентьевны Авдеевой, а «Детскому саду № 18 «Прометейчик» присвоено имя Тамары Семеновны Комаровой.

Следующим пунктом депутаты приняли решения о награждении знаком «За заслуги перед Якутском, Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа «город Якутск», знаком отличия «За вклад в развитие социальной защиты населения города Якутска», «Почетный строитель города Якутска», «За вклад в развитие образования столицы», «За вклад в развитие физической культуры и спорта города Якутска».

И последним вопросом на сессии гордумы утвердили членов Общественной палаты города Якутска, выдвинутых от Якутской городской Думы: Дмитрия Аргунова, политического обозревателя телеканала «Якутия 24», Лидию Афанасьеву, директора МОБУ СОШ № 32 г. Якутска, Романа Десяткина, главного научного сотрудника Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, Алексея Куприянова, арбитражного управляющего и других.