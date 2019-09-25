На канале «Якутия 24» расскажут о безопасном пользовании газом в быту

В четверг, 26 сентября, в прямом эфире на телеканале «Якутия 24» выступит начальник Службы техобслуживания газового оборудования Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Александр Чупров.

Представитель АО «Сахатрансефтегаз» расскажет о готовности к отопительному сезону в Якутске, включая ситуацию с техдиагностикой старых домов. Кроме того, Александр Чупров напомнит об основных моментах безопасного пользования газом в быту: куда обращаться при отказе газового оборудования, можно ли самостоятельно устранять неисправности, что делать при запахе газа. Также много внимания в эфире будет оказано вопросам прохождения техобслуживания газового оборудования.

Прямой эфир планируется на телеканале «Якутия 24» в 11:15. Пользователи сети Интернет смогут посмотреть беседу в онлайн-режиме на официальном сайте телеканала по адресу: http://yk24.ru/index/live