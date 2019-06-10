На канале Россия 24 смотрите новый документальный фильм «Якутский газ»

Мы рады сообщить, что документальный фильм, реально повествующий о производственном процессе добычи и транспортировки природного газа, где основными героями выступают инженеры и рабочие промышленной компании «Сахатранснефтегаз», выйдет 11 июня во вторник и 13 июня (четверг) на канале Россия 24 в 21:00 час.

Фильм в две серии динамично и доходчиво, понятно и просто рассказывает о сложном технологическом процессе добычи, переработки, транспортировки, эксплуатации, капитальном ремонте, строительстве газопроводов, технологическом присоединении к газовым распределительным сетям, бесперебойном обеспечении природным газом в условиях вечной мерзлоты.

Не пропустите! Вы вместе с ведущей отправитесь в интересное и увлекательное путешествие по огромному газовому хозяйству Якутии протяженностью более семи тысяч километров, вовлечетесь сложнейшую работу по автоматизации системы газоснабжения, станете свидетелями установки современного цифрового оборудования и модернизации уникального на Дальнем Востоке Якутского газоперерабатывающего завода. Вызовет интерес использование в фильме редких архивных кадров подводных работ при строительстве перехода магистрального газопровода через р. Лена.

Фильм хронометражем 53 минуты, который снимался творческой группой студии «Кун оголоро» на протяжении нескольких месяцев, будет интересен широкому кругу зрителей, в том числе школьникам и тем, кто хотел бы связать свою жизнь с газовой промышленностью.