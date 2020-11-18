На канале минкультуры смотрите фильм про оперного певца Ивана Степанова

На ю-туб канале Министерства культуры и духовного развития РС(Я) доступен документальный фильм о легендарном оперном певце, народном артисте России Иване Степанове. Фильм снят к 75-летию исполнителя в 2020 году.

Иван Прокопьевич Степанов — выдающийся советский, российский, якутский оперный певец (бас), народный артист России. Родился родился 14 июля 1945 года в селе Майя Якутской АССР. В 1967 году окончил Якутское художественное училище. Работал художником-оформителем в якутском музыкально-драматическом театре. В 1967—1973 годах учился на вокальном факультете Уральской консерватории имени М. П. Мусоргского (педагог З. В. Щёлокова) в Свердловске. С 1973 года — солист оперы Якутского театра оперы и балета. Гастролировал в Канаде (1981) и Румынии (1984). В сезоне 1984—1985 годов проходил стажировку в Большом театре. Был делегатом XVII съезда профсоюзов СССР. В 2020 году Ивану Степанову исполнилось 75 лет.