На каналах «Якутия24», НВК «Саха» и радио «Тэтим» – итоги года с Айсеном Николаевым

Ровно год назад, 28 мая 2018 года, президент Российской Федерации Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

В сентябре с поддержкой более 70% избирателей Айсен Николаев официально вступил в должность главы Якутии. Что удалось реализовать за год руководства самым крупным регионом Российской Федерации? Какие ключевые цели достигнуты? Что еще предстоит сделать для достижения приоритетных задач?

Обо всем этом смотрите сегодня, 28 мая, в выпуске «Айсен Николаев. Якутия, вперёд!» на каналах «Якутия24» и НВК «Саха» и слушайте на радио «Тэтим».

Время эфиров:

— на «Якутия24» – 19:15 час., 21:30час.;

— на НВК «Саха» – 19:55 час.;

— на радио «Тэтим» в 20:05 час.