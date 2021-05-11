На какую работу могут претендовать люди с ОВЗ в Якутии

Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какие варианты работы есть для соискателей с ограниченными возможностями здоровья, какие требования выдвигают работодатели и какую предлагают зарплату.

С начала текущего года в регионах Дальневосточного ФО было размещено более 1 500 для людей с ограниченными возможностями здоровья. География таких вакансий в ДФО неоднородна: большая часть с начала 2021 года приходится на Приморский край (31% от общего числа вакансий по Дальнему Востоку). На втором месте по числу размещенных вакансий – Хабаровский край – более 350 вакансий или 23% от всех в ДФО. На третьем месте – Республика Бурятия – порядка 180 вакансий для соискателей с инвалидностью. Еще по 7-8% (порядка 120-130 вакансий) есть для соискателей в Забайкальском крае, Амурской области и Республики Саха (Якутия). По 4-5% вакансий размещено в Сахалинской области и Камчатском крае, в Еврейской АО – 2% и менее 1% вакансий для соискателей с инвалидностью есть в Магаданской области и Чукотском АО.

В профобласти «Административный персонал» размещены 47% маркированных вакансий. Треть вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья размещены в сферах IT и телеком, а каждая шестая — в продажах и консультировании. В 20% случаев работодатели не требуют наличия опыта. Треть хочет видеть работников со стажем от года до трех лет. Только 14% нуждаются в специалистах с опытом от трех и более лет.

В 61% маркированной вакансии работодатели не требуют наличие опыта, в 34% соискателям потребуется опыт от 1 года до 3 лет и лишь в 6% в вакансиях указано наличие стажа работы от 3 лет и более. Диапазон предлагаемых зарплат зависит от профессиональной сферы. Как правило, более высокие зарплаты предлагаются в сфере производства, ИТ-телеком. В 48% вакансий в регионах Дальневосточного ФО предлагается зарплата порядка от 30 000 до 50 000 рублей, в 10% вакансий зарплата от 75 000 до 100 000 рублей.

Актуальные вакансии для соискателей с ограниченными возможностями в Республике Саха (Якутия)

Вакансия Предлагаемая зарплата Ссылка Главный специалист ПТО (респ. Саха Якутия) от 89 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/43838510 Программист 1С от 70 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/44167152 Водитель такси до 80 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/34816428 Оператор call-центра (на дому) от 30 000 до 65 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/43772169 Специалист по дистанционной продаже банковских продуктов от 40 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/44159345 Оператор электронных заявок (удаленная работа) от 35 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/44277947 Методист вводного урока английского языка со знанием испанского от 22 000 до 55 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/44084460 Менеджер продаж в call-центр со знанием корейского языка от 30 000 до 47 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/44329571 Менеджер по продажам B2B от 25 000 до 50 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/37402458 Учитель математики средних классов от 25 000 до 50 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/43769107 Менеджер по сопровождению студентов со знанием корейского языка от 25 000 до 45 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/44273713

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