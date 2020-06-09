На какую поддержку могут рассчитывать семьи с детьми и пожилые люди?

Поддержка семей с детьми

С целью социальной поддержки отдельных категорий граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года №199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» малообеспеченным семьям с детьми имеют возможность получить социальные выплаты.

Ежемесячное пособие на каждого ребенка в возрасте до 3-х лет- выплата в размере 5 тыс. рублей будет осуществляться в апреле – июне 2020 года для семей, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, родившихся (усыновленных) в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. За назначением выплат можно обратиться до 1 октября 2020 года в территориальные органы Пенсионного фонда России, подать заявление на сайт ПФР или на Единый портал госуслуг.

По постановлению Правительства РФ от 9 апреля 2020 г. № 474можно получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Для этого необходимо обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда России, подать заявление на сайт ПФР или на Единый портал госуслуг с 12 мая до 1 октября 2020 года.

С 1 января по 31 декабря текущего года малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет предусмотрена ежемесячная выплата в размере 50% от величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации за II квартал 2019 года. Обратиться за выплатой можно с 20 мая до 1 октября 2020 года в Управление социальной защиты населения и труда или подать заявление на Единый портал госуслуг.

Минимальный размер пособия 6 751 рублей получают граждане, имеющие трудовой стаж менее 6 месяцев, безработные и студенты по уходу за первым ребенком до 1,5 лет. Выплата осуществляется ежемесячно с апреля по июнь этого года.

Безработные граждане, имеющие детей, в возрасте до 18 лет могут претендовать на дополнительную ежемесячную выплату с апреля по июнь текущего года к пособию по безработице в размере 3 тыс. рублей. За назначением выплат можно обратиться в Центр занятости населения, подать заявление на Единый портал госуслуг или на сайт «Работа в России».

Многодетные семьи, имущие право на республиканский материнский капитал «Семья» претендуют на единовременную денежную выплату в размере 15000 рублей. Обратиться за выплатой можно с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года в Управление социальной защиты населения и труда или подать заявление на Единый портал госуслуг.

С 1 июня 2020 года начинается предоставление нового пособия малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. Такой вид социальной поддержки полагается для семей, доход в которых на одного члена семьи меньше величины прожиточного минимума. Размер ежемесячной выплаты в I зоне в арктических и северных районах составит — 10 274 рублей, по II зоне в остальных районах республики – 8 651 рублей. Семье будет достаточно только подать заявление в электронном виде через Единый портал государственных услуг. Назначение пособий будет осуществляться через органы социальной защиты Якутии.

Заявления можно подать до декабря 2020 года. Пособие будет произведено с перерасчетом с 1 января 2020 года.

По вопросам получения мер поддержки и иных выплат можно обратиться на единый телефон горячей линии 8-800-100-14-03 (звонок бесплатный), телефон горячей линии Пенсионного фонда России: 8-800-100-99-74 (звонок бесплатный), телефон горячей линии службы занятости: 8-4112-507-850. По вопросам технической поддержки работы портала государственных и муниципальных услуг — e-yakutia.ru обращаться по номеру 8-800-100-77-88 (звонок бесплатный).

Поддержка граждан старше 65 лет

Указом главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 марта 2020 года №59 жителям старше 65 лет городского округа «город Якутск» и поселка Жатай выплачивается разовая адресная социальная помощь в размере 2 тыс. рублей после начала режима самоизоляции и по завершению, при условии соблюдения режима.

Управлением Федеральной почтовой связи Якутии приняты меры по бесконтактной доставке пенсий и социальных выплат пенсионерам, в том числе пенсионерам, которые ранее получали пенсии и выплаты в отделениях почтовой связи. Определен единый бесплатный номер в республике для обращения граждан по вопросам доставки выплат 8-800-1-000-000 (звонок бесплатный), телефон для жителей города Якутска: 444-680.

Для клиентов Алмазэргиэнбанка запущен сервис доставки банковских карт пожилым людям на дом. Оформить заявку на пенсионную карту можно через сайт www.albank.ru и по телефону 88001003422.

Пересмотрен способ назначения дополнительной социальной выплаты гражданам в возрасте от 70 до 80 лет (кроме инвалидов 1 группы), теперь эти выплаты предоставляются на беззаявительной основе согласно принятому Закону РС (Я) от 9 апреля 2020 года № 364-VI.

Предусмотрено продление ранее назначенных ежемесячных выплат для которых требуется «перерегистрация» по 1 октября 2020 года включительно. Назначение новых мер социальной поддержки осуществляется по документам, поступившим через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) – e-yakutia, со сверкой оригиналов документов в течение 1 месяца после отмены периода повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия). По завершению периода сверки выплаты будут приостановлены до подтверждения гражданами права на меру социальной поддержки.