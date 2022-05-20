20.05.2022
18:26
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Якутск

Вода в Лене поднялась возле Якутска

По данным на 16 ч. 20 мая уровни воды в р. Лена составили:

  • гидропост Табага — 532 см. (изменение +28 см. за 12 часов). Густой ледоход.
  • гидропост Якутск — 196 см. (+12 см.). Наблюдаются разводья.
  • гидропост Кангалассы — 456 см. (+13 см.). Наблюдаются разводья.
    тгк ЯКУТСК @YakutskRF

МЧС предупреждает, что в ближайшие сутки ледоход на р.Лена будет проходить по территории ГО Якутск, ГО Жатай, М.-Кангаласского и Намского районов.

Фото: Соцсети
Источник: тгк ЯКУТСК, МЧс РФ по РС(Я)

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