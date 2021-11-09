На какой ветке московского метро будет ходить «якутский» вагон?

9 ноября в московском метро в четвертый раз начнёт курсировать «Дальневосточный экспресс» с символикой регионов. Один из вагонов посвящен Якутии.

Торжественный запуск брендированного состава состоялся в депо «Красная Пресня». В течение шести месяцев – до 1 мая 2022 года – поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской ветке Московского метрополитена.

«Этот проект, впервые стартовавший в 2017 году по инициативе полпреда президента страны в ДФО Юрия Трутнева, полюбился москвичам и гостям столицы и стал традиционным. Если повезёт попасть в вагон, посвящённый Якутии, то вы познакомитесь с богатой историей, культурой, традициями, уникальной природой и знаковыми местами Земли Олонхо», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

В этом году вагон будет оформлен в спокойных тонах, в дизайне используются изображения, демонстрирующие природные и культурные достопримечательности республики, традиционные, самые узнаваемые «бренды» такие как якутский повелитель зимы Чысхаан, мамонты, логотип столетия, животных (лесные бизоны, птицы, рыба). Отдельный стенд посвящен М. К. Аммосову. В каждом вагоне – по два региона, Якутия будет представлена вместе с Амурской областью. Вагоны оснащены онлайн-контентом, представлены QR-коды с переходом к мультимедийному контенту.

«Прежде всего, в вагоне мы хотели представить туристический потенциал, красоту нашей природы, нашей республики. Якутия – для сильных духом путешественников – к нам стремятся в последнее время ехать именно зимой, чтобы почувствовать якутскую зиму и наши полюса холода. Мне кажется, что даже москвичи уже ждут (этого поезда), потому что вагоны насыщены очень интересной информацией. В этом году особенное отличие нашего вагона – это предстоящий юбилейный год, 100 лет Якутской АССР, 390 лет с момента вхождения Якутии в российское государство, и 125-летие основоположника якутской республики Максима Кировича Аммосова», — рассказал Андрей Сандаминович Федотов, постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации — первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия).

«Пройдя по этому поезду, понимаешь, что самой большой драгоценностью страны является Дальний Восток занимает 40 % территории нашей страны. Каждый вагон этого поезда передает энергию людей, природы, глубину истории», — добавил Алексей Чекунков, министр развития Арктики и Дальнего Востока.