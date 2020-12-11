На какое время по закону могут отключать электроэнергию?

В связи со вчерашним массовым отключением света в городе Якутске, в аккаунты социальных сетей Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) поступило немало вопросов от граждан куда обращаться в таких случаях и на сколько могут отключить электричество по закону.

Так, допустимая продолжительность перерыва электроснабжения может быть в течении 2-х часов – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания и 24 часов – при наличии одного источника питания.

Допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (ПП РФ от 06.05.2011 г. № 354 и ПП РФ от 04.05.2012 г. № 442).

«Если электроэнергия отсутствует во всем доме или районе, возможно, на данном участке проводятся плановые ремонтные работы, либо произошла аварийная ситуация и ведутся работы по её устранению. В первую очередь за информацией необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Если технологическое нарушение произошло на объектах, не находящихся в собственности управляющей организации, представители компании оформляют заявку на осмотр в районы электрических сетей», — пояснил руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Павел Аргунов.

При проведении плановых ремонтно-восстановительных работ время определяется объемом работ и продолжительностью рабочего дня, но при этом потребителя обязаны предупредить о планируемых работах за 10 дней (информация об отключении, ее причины и сроки).

Также, уточнить причину отключения света можно обратившись в Единую дежурную диспетчерскую службу г. Якутска по номерам: 44-42-29, 44-42-51, 44-45-64 или в Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» по номерам телефонов 21-55-68 или 005 круглосуточно.

Кроме того, узнать о временных ограничениях электроснабжения по республике можно на главной странице сайта ПАО «Якутскэнерго», в графике плановых работ энергетиков.