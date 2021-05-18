На каких якутских площадях начались утренние зарядки

В республике организация утренних оздоровительных зарядок и дыхательной гимнастики на площадях, скверах, в местах отдыха и прогулок людей, а также в муниципальных образованиях начались с 18-го мая. Зарядку проводят общественные инструкторы и специалисты подведомственных учреждений Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия).

«Массовые утренние оздоровительные зарядки пройдут под девизом «Начни утро с победы – с победы над собой!». В новом сезоне на площадках столицы будут работать наши общественные инструкторы и специалисты подведомственных учреждений Минспорта Якутии. Каждый инструктор представит определенное направление. Например, такие, как скандинавская ходьба, тайцзицюань, суставная гимнастика, оздоровительная гимнастика, оздоровительный бег, ушу, дыхательная гимнастика, гимнастика на растяжку», — уточнил заместитель министра Александр Бугаев.

Расписание по г. Якутску:

Площадь Ленина, с 07.00 ч. Ответственный — Лыткин Матвей Иванович, общественные инструкторы Иванов Владимир Ильич и Гоголева Наталья Егоровна.

Площадь Орджоникидзе, с 07.00 ч. Ответственный — Винокуров Александр Николаевич. Специалисты подведомственного учреждения Минспорта РС(Я) будут проводить по очередности.

Площадь Победы, с 07.00 ч. Общественный инструктор — Нимаев Николай Самбуевич.

Парк культуры и отдыха г. Якутска, с 07.00 ч. Общественный инструктор — Ефимов Юрий Иванович.

Площадка возле ТЦ «Меркурий» (17 квартал). Ответственный – Шарина Варвара Вячеславовна. Специалисты подведомственного учреждения Минспорта РС(Я) будут проводить по очередности.

Стадион «Туймаада» им. Н.Н. Тарского, с 07.00 ч. Общественный инструктор – Иванова Лидия Николаевна.

Площадь Сахацирка РС (Я), пн, вт, чт, пт с 07.15 ч. Общественный инструктор – Горохов Дмитрий Николаевич (занятия начнутся с 24 мая).

Площадь Дружбы народов, с 06.30 ч. Общественный инструктор – Готовцев Валерий Иванович.

Минспорт Якутии призывает соблюдать социальную дистанцию и меры предосторожности по недопущению новой коронавирусной инфекции!