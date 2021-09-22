На каких улицах Якутска установят автоматы фотовидеофиксации?

С начала года в столице республики на ремонтируемых участках автодорог в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 3 получили ранения. Одной из предварительных причин автоаварий является несоблюдение водителями транспортных средств установленного временного скоростного режима на ремонтных участках дорог.

В целях предупреждения правонарушений в области дорожного движения, сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, а также тяжести их последствий, на ремонтных участках города Якутска – Старопокровский тракт, Объездное шоссе, улицах Ивана Кульбертинова, Мархинская, Олега Кошевого, Советская (мкр. Марха) с 23 сентября т.г. будут функционировать мобильные комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, способные в движении автоматически фиксировать нарушителей скоростного режима как по пути следования, так и на встречной полосе одновременно. Кроме этого, на участке автодороги «Нам» км 11+400 – км 18+500 будет работать передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД.