На известного якутского политика возбуждено уголовное дело

Руководителем следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении руководителя нефтегазовой компании — депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) по факту нанесения телесных повреждений мужчине, 1991 года рождения.

По данным следствия, 19 декабря 2019 года в ходе конфликта в служебном кабинете руководитель компании нанес подчиненному сотруднику телесные повреждения — перелом носа, ссадины и гематомы. Причиной конфликта послужили разногласия в сфере трудовых правоотношений.



Расследование угоовного дела поручено отделу по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.



В настоящее время следователем проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая