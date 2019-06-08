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На IV Спартакиаде трудящихся определилась сильнейшая команда в шахматах

Им стала сборная команда профсоюза работников народного образования и науки

Шахматный турнир в рамках IV Спартакиады трудящихся Якутии собрал под свои знамена 80 сильнейших игроков из 20 команд рескомов профсоюзных организаций республики. Соревнования прошли по известной швейцарской системе в девять туров. То есть турнир проходил без выбывания, в каждом туре, начиная со второго, пары соперников отбирались так, чтобы встречались между собой участники, набравшие равное количество очков. За этот счет из турнира исключались партии между заведомо несопоставимыми по силе противниками, что позволяло для определения победителей обойтись небольшим, по сравнению с круговой системой, числом туров при большом числе участников.

По итогам нешуточных шахматных баталий победителями с 15 очками (коэф. 135 ½ ) стала сборная команда профсоюза работников народного образования и науки. В составе команды отличную игру показали мастер ФИДЕ, многократный чемпион Якутии Гумар Моисеев и кандидаты в мастера спорта Галина Эверстова и Юрий Родионов. Второе место заняла сборная команда Межрегионального профсоюза работников акционерной компании «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз». Очки и серебряные медали принесли кандидаты в мастера спорта Владимир Карпычев, Олег Сиденко и Полина Кононова. Ну а тройку призеров замкнули шахматисты из Якутской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения. В составе медиков за доской играли Дмитрий Мосорин, Ариан Александров и Татьяна Андросова.

По словам старшего судьи IV Спартакиады по шахматам Семена Местникова, турнир прошел согласно регламента, по ходу соревнований в адрес судейской коллегии никаких замечаний и нареканий не поступило. Сильнейшая команда определилась по праву: «Победителем стала действительно сильнейшая команда. Состав команды образования и науки был очень ровным и сбалансированным, без слабых мест. Именно этот фактор и сыграл важнейшую роль в определении призовых мест».

Источник: Sportyakutia.ru
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