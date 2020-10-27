На информационную политику Якутск заложил в 2020 году 48 миллионов

27 октября состоялась постоянная комиссия Якутской городской Думы по местному самоуправлению, законности и регламенту. Рассмотрены вопросы об исполнении городских программ по связям с общественностью, цифровой экономике, информационной политике и профилактике правонарушений.

Первый вопрос «О ходе исполнения муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории ГО «город Якутск» на 2018- 2022 годы» за 9 месяцев 2020 года». Информация Алексея Семенова – начальника Управления внедрения информационных технологий и муниципальных услуг Окружной администрации Якутска.

Уровень исполнения за 9 месяцев текущего года составил 72%. В числе причин низкого исполнения — договор с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг по организации волоконно-оптической линии связи для создание инфраструктуры беспроводного широкополосного доступа (не ниже 2 Мб/с) в сеть Интернет для общеобразовательных школ и мест массового скопления людей заключен 07.10.2020 года, оплата на сумму 400 тысяч рублей запланирована на октябрь.

Второй вопрос – «О ходе исполнения ВЦП «Общественные и внешние связи, информационная политика городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» за 9 месяцев 2020 года». Информация Романа Мандзяка – начальника Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА Якутска, Виктории Петровой – исполняющей обязанности заместителя начальника Департамента внешних связей и реализации инвестиционных проектов ОА Якутска.

План утвержден в сумме 53 млн руб. Исполнение составило 37 млн руб., или 66,5 % от кассового плана. Из них уточненный план только Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ 48 млн руб. Исполнение за 9 месяцев составляет 58% от кассового плана.

По направлению «Реализация комплексной интегрированной информационной политики городского округа «город Якутск»» уточненный план на 2020 г. составил 43 млн руб. Исполнение за 9 месяцев составило 20 млн руб., что составляет 72,6% процента. В том числе по мероприятиям: 1) Взаимодействие со средствами массовой информации для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа «город Якутск». План на 2020 год составил 12 млн руб., кассовое исполнение за 9 месяцев составило 1, 2 млн руб. Подписано и исполняются 5 контрактов с печатными СМИ, телеканалами, интернет-изданиями на общую сумму 4, 8 млн руб. На стадии подписания находится контракт с интернет-изданием на сумму 228 тыс. руб. со сроком исполнения в 4 квартале. На стадии аукциона (закупочных процедур) находятся: два лота с начальной стоимостью 200 тыс. руб. (интернет-издание) и 533 тыс. руб. (телевидение) со сроком исполнения в 4 квартале 2020 г.

Обновление, техническая поддержка, хостинг официального сайта www.якутск.рф. План на 2020 год составил 1 300 тыс. руб., кассовое исполнение за 9 месяцев составило 525 тыс. руб. или 90,5 % от кассового плана. Контракт заключен на сумму 1 050 тыс. руб.

Создание и развитие муниципальных сетей распространения печатных изданий МУП «Эхо столицы». Уточненный план на 2020 год составил 23, 5 млн руб., кассовое исполнение составило 86 %.

Внедрение системы открытости органов местного самоуправления в городском округе «город Якутск» — сайт http://www.oneclickyakutsk.ru. План на 2020 год составил 4 555 тыс. руб., кассовое исполнение — 82,2 %.

Формирование системы грантов для поддержки социально значимых проектов. План на 2020 год составил 3 млн руб., кассовое исполнение 0,41%. Пояснение: отбор соискателей и выдача грантов для поддержки социально значимых проектов были приостановлены и перенесены на конец 3 квартала в связи с введением ограничительных мер. Конкурсная комиссия состоялась 9 и 15 октября 2020 года. Решением комиссии было принято поддержать 5 проектов на общую сумму 1 394,6 тыс. руб. Остаток средств переданы в экономию бюджета города.

Депутат Феликс Романов, говоря о модернизации сайта Якутск.рф, пожелал, чтобы ОА издало распоряжение об оперативном его наполнении различной информацией.

Председатель постоянной комиссии, депутат Николай Васильев спросил, где сейчас располагаются редакции газет «Киин куорат» и «Эхо столицы». Заместитель Главы Якутска Павел Кириллин объяснил, что они находятся в муниципальных помещениях по ул. Хабарова.

Развитие международного сотрудничества, межрегиональных связей, межмуниципального взаимодействия города Якутска. По расширению географии сотрудничества города Якутска с регионами Российской Федерации и зарубежными странами 14 сентября состоялось онлайн подписание соглашения об установлении торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между городским округом «город Якутск» и Аяно-Майским муниципальным районом Хабаровского края. Также согласован проект соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между Казанью и Якутском и план совместных мероприятий на 2020-2021 годы. Подписание планируется в рамках Форума породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС в Казани.

В связи с отменой ряда мероприятий возникла экономия средств.

Николай Васильев поинтересовался о планах Департамента внешних связей и реализации инвестиционных проектов на следующий год, ведь выезжать в связи с пандемией в первые полгода вряд ли удастся. На что докладчик сказала: функции внешних связей в связи с реорганизацией переходят в департамент градостроительства и транспортной инфраструкуты.

Третий вопрос «О ходе исполнения муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории г. Якутска на 2018-2022 годы» за 9 месяцев 2020 года». Информация Владислава Никитина – главного специалиста Управления взаимодействия с правоохранительными органами и противодействию коррупции ОА Якутска.

Размер финансирования на начало года – 18, 4 млн руб. На октябрь освоение средств составило – более 70%. План мероприятий муниципальной программы состоит из двух подпрограмм: 1. «Обеспечение правопорядка», в том числе оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в профилактике правонарушений (общественные объединения ДНД и некоммерческие организации, оказывающие содействие лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также лицам, прошедшим курс лечения и реабилитации от наркомании) – 1,2 млн руб. освоено в полном объеме). Оказана поддержка в виде субсидий следующим общественным организациям: Якутской общественной организации правоохранительной направленности народная дружина «Медведь»; общественной организации социальной защиты граждан, склонных к употреблению психоактивных веществ, и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы «АЛМАЗ», Якутской городской общественной организации «Добровольная народная дружина «Университет».

2. Правовое просвещение и правовое информирование граждан и организаций, направленное на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств».

«Противодействие терроризму и экстремисткой деятельности» (АПК «Безопасный город» и «Гражданин-полиция») – 15, 2 млн руб. Это уличные видеокамеры, профилактика ДТП и др.

Депутат Феликс Романов спросил: на техобслуживание видеокамер заложено 7, 2 млн рублей, что в него входит? Докладчик сказал лишь, что всего видеокамер 131, 11 точек экстренного вызова полиции.

Все вопросы депутаты приняли к сведению.