11.07.2021
12:23
672

Спорт

На Играх Манчаары стал известен самый быстроногий руководитель улуса

Одно из самых зрелищных событий XXI Игр Манчаары — этноэстафета, посвящённая Году здоровья и 90-летию Горного района. Команды состояли из членов сборных улусов, но самой главной интригой соревнования стало обязательное условие — участие глав или их заместителей. Руководителям предстояло пробежать первый этап — 50 метров эстафеты.

Всего свои команды выставили 7 районов, СВФУ и город Якутск. Первым финишную прямую пересёк именитый легкоатлет и многоборец, представитель Чурапчинского улуса Пётр Старостин. Таким образом, он принёс победу своей команде.

Фото: https://www.instagram.com/p/CRJkkGjsJUx/
Источник: https://www.instagram.com/p/CRJkkGjsJUx/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх