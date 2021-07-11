На Играх Манчаары стал известен самый быстроногий руководитель улуса

Одно из самых зрелищных событий XXI Игр Манчаары — этноэстафета, посвящённая Году здоровья и 90-летию Горного района. Команды состояли из членов сборных улусов, но самой главной интригой соревнования стало обязательное условие — участие глав или их заместителей. Руководителям предстояло пробежать первый этап — 50 метров эстафеты.

Всего свои команды выставили 7 районов, СВФУ и город Якутск. Первым финишную прямую пересёк именитый легкоатлет и многоборец, представитель Чурапчинского улуса Пётр Старостин. Таким образом, он принёс победу своей команде.