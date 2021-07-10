10.07.2021
18:24
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Светская хроника

На Играх Манчаары будут бегать главы улусов

Сегодня в рамках XXI Игр Манчаары в 18:00 ч. в с.Бердигестях в Ипподроме состоится легкоатлетическая этноэстафета «То5ус туруйа уолаттар, сэттэ кыталык кыргыттар».
Особенностью эстафеты является то, что помимо спортсменов будут бегать сами главы или первые заместители глав участвующих улусов.


Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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