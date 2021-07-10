10.07.2021
18:24
433
Светская хроника
На Играх Манчаары будут бегать главы улусов
Сегодня в рамках XXI Игр Манчаары в 18:00 ч. в с.Бердигестях в Ипподроме состоится легкоатлетическая этноэстафета «То5ус туруйа уолаттар, сэттэ кыталык кыргыттар».
Особенностью эстафеты является то, что помимо спортсменов будут бегать сами главы или первые заместители глав участвующих улусов.
Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.07.2021
0
10.07.2021
37
10.07.2021
431
10.07.2021
416
10.07.2021
207
10.07.2021
485
10.07.2021
212
10.07.2021
231
10.07.2021
480
10.07.2021
481
10.07.2021
247
10.07.2021
629
10.07.2021
372
10.07.2021
613
10.07.2021
667
10.07.2021
656
10.07.2021
378
10.07.2021
386
10.07.2021
418
10.07.2021
934
10.07.2021
883
10.07.2021
1272
10.07.2021
1658
10.07.2021
826
10.07.2021
1473
10.07.2021
661
10.07.2021
4079
09.07.2021
545
09.07.2021
1178
09.07.2021
542
09.07.2021
371
09.07.2021
398
09.07.2021
1217
09.07.2021
482
09.07.2021
728
09.07.2021
480
09.07.2021
876
09.07.2021
1207
09.07.2021
490
09.07.2021
420
09.07.2021
406
09.07.2021
451
09.07.2021
1087
09.07.2021
956
09.07.2021
472
09.07.2021
466
09.07.2021
452
09.07.2021
480
09.07.2021
447
09.07.2021
504
09.07.2021
710
09.07.2021
730
09.07.2021
1716
09.07.2021
1473
09.07.2021
752
09.07.2021
510
ТОП НОВОСТИ
06.07.2021
5466
04.07.2021
4754
05.07.2021
4494
06.07.2021
4326
06.07.2021
4261
07.07.2021
3665
08.07.2021
3418
04.07.2021
3410
06.07.2021
3342