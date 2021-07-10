На Играх Манчаары будут бегать главы улусов

Сегодня в рамках XXI Игр Манчаары в 18:00 ч. в с.Бердигестях в Ипподроме состоится легкоатлетическая этноэстафета «То5ус туруйа уолаттар, сэттэ кыталык кыргыттар».

Особенностью эстафеты является то, что помимо спортсменов будут бегать сами главы или первые заместители глав участвующих улусов. View this post on Instagram A post shared by Игры Манчаары — 2021 (@manchaary2021)



Фото: Инстаграм Источник: Инстаграм

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