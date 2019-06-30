На Играх Дыгына установлен новый рекорд

Подведены итоги второго вида спорта Игр Дыгына-2019 – «тутум эргиир». Победителем стал Алексей Уваровский, сделавший рекордное число оборотов сообщает ЯСИА.

68 – рекордное число оборотов сделал представитель Кобяйского улуса Алексей Уваровский. Он и стал победителем во втором виде спорта Игр Дыгына-2019. Сейчас он является лидером по очкам, так как ранее он стал вторым в якутских прыжках.

«Серебро» в тутум эргиир взял чурапчинский спортсмен Леонид Филиппов с 61 оборотом. Третьим стал его земляк Петр Старостин также сделавший 61 оборот.

Отметим, что рекордсмен прошлого года – спортсмен из Верхневилюйского улуса Айсен Ботуев сделал 60 оборотов и не вошел в тройку призеров.