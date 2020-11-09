На I Всероссийский открытый IT-фестиваль-конкурс «ВеДеДо» поступило 1500 видеороликов
Оргкомитет фестиваля-конкурса «ВеДеДо», в который входят сотрудники АГИКИ и разработчики проекта, информирует Вас о ходе окончания заявочного периода I Всероссийского открытого IT – фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника».
Уважаемые коллеги и друзья нашего фестиваля – конкурса!
Это четвёртый промежуточный отчёт после окончания заявочного периода. Загружено 1500 работ в 19.00 по московскому времени 08.11.2020 г. на ютуб-канал проекта «ВеДеДо» в наш конкурс.
За 29.10.2020 – осталось неоткрытых 45 писем;
За 30.10.2020 – 266 писем, не открыто ни одного.
В среднем за сутки можем обработать 70 писем. Вот и считайте – когда наступит Ваша очередь. Не больше 8 дней.
Всего осталось неоткрытых – чуть больше 300-т писем, в которых содержится неизвестно сколько работ – все попадут в конкурс (кто правильно всё оформил). Наверное, будет не менее 300-т. Поступает много повторных заявок: без подписей, названий файлов, чем было раньше – отправляли слишком торопясь и ошибаясь.
Члены жюри работают и новые работы успеют посмотреть тоже. Письма отправляют до сих пор опоздавшие и нетерпеливые – мы начнём открывать письма только с 15 ноября и уточнять данные по не выписанным сертификатам. Мы хотим их выдать не меньше, чем конкурсанты получить – только нужно оформить всё правильно. Это всё-таки документ.
Работы, присланные позже заявочного срока, будут «залиты» в раздел «вне конкурса» после выдачи всех сертификатов и объявления результатов конкурса. Сделана их работа не ради конкурса скорее всего, а ради детей – дети должны себя увидеть по ютуб-каналу.
Информация интенсивно обновляется – чтобы не отнимать у нас время на личные ответы (звонками и СМС-сообщениями), тем более, что в ближайшие недели – отвечать и не будем.
Члены жюри дождутся «загрузки» всех поступивших вовремя работ – всё есть здесь на Сайте: https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo. Информации вполне достаточно – читайте всё внимательно.
Подведём промежуточные итоги после 1500-т «загруженных» работ. Конкурс окончится официально – после объявления суммарного решения членов жюри, а пока он продолжается в том же русле.
Выдано 926 Сертификатов участникам из 1500-т работ.
«География» Фестиваля-конкурса на сегодняшний день такова по присланным работам.
По алфавиту республик, регионов и областей в сумме по-прежнему 48 (республик, областей, регионов, государств). Складывается впечатление, что другие регионы и области просто не знают о нашем конкурсе:
- Адыгея (Республика)
- Алания (РСО)
- Алтайский край
- Армения (Республика)
- Архангельская область
- Башкортостан
- Брянская область
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Вологодская область
- Забайкальский край
- Ивановская область
- Иркутская область
- Кабардино-Балкарская Республика
- Калмыкия (Республика)
- Канада (Государство)
- Кемеровская область – Кузбасс
- Краснодарский край
- Кувейт (Государство)
- Липецкая область
- Магаданская область
- Марий Эл (Республика)
- Москва
- Московская область
- Нижегородская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Пермский край
- Приморский край
- Ростовская область
- Саратовская область
- Севастополь
- Северная Осетия-Алания (Республика)
- Свердловская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Татарстан (Республика)
- Тульская область
- Тыва (Республика)
- Удмуртская Республика
- Франция (Республика)
- Хабаровский край
- Хакасия (Республика)
- Чувашская Республика
- Якутия Республика
- Ярославская область
На «пике» 05.11.2020 – посмотрели 4 184 человек – интенсивность просмотров пошла вниз, а в сумме показатели стремительно растут.
Увеличились просмотры: было 182,8 тыс. – стало 192,1 тыс.; время просмотров в часах было 2,5 тыс. – увеличилось до 2,6 тыс.; подписчики с +1600 прибавились до +1700. И все это за 2 дня!
Теперь самое интересное из текущей информации: посмотрим статистику присланных работ. Ведь уже «Пятнадцатая Сотня» – посмотрим соотношение предпочтений конкурсантов, итак:
Номинация «Пробуждение» от 1401 номера – 20 %
Номинация «Глоток воды» от 1413 позиции – 6 %
Номинация «Учусь одеваться» от 1405 работы – 17 %
Номинация «Светофор» от 1403 позиции – 13 %
Номинация «Любимые книжки» от 1402 позиции – 44 %
Все подсчитано верно и по горизонтали, и по вертикали.
20 + 6 + 17 + 13 + 44 = 100 (15-я сотня обошлась пока без потерь).
Сверка по количеству Конкурсных работ по сотням (с учётом нарастания)
|№№ Сотен работ
|Пробуждение
|Глоток воды
|Учусь одеваться
|Светофор
|Любимые книжки
|Сумма
|№/№ номинаций
|1
|2
|3
|4
|5
|Столбец/строка
|100
|21
|7
|17
|18
|37
|100
|200
|14
|9
|21
|20
|35
|99 (119- Снял ЮТУБ)
|300
|18-1=17
|14
|11
|14
|43
|99 – 257 номер
|400
|22
|15
|13
|18
|32
|99 — 416 номер
|500
|20
|8
|22
|12
|37
|99 – 527 номер
|600
|19
|8
|19
|23
|30
|98
|700
|28
|13
|11
|16
|32
|100
|800
|19-2=17
|8
|19
|14
|40
|98 – 784 и 796 номера
|900
|26
|3
|15
|23
|33
|100
|1000
|20
|11
|18
|14
|37
|100
|1100
|22
|9
|20
|11
|38
|100
|1200
|23
|11
|6
|18
|42
|100
|1300
|21
|14
|16
|14
|35
|100
|1400
|22
|8
|17
|17
|36
|100
|1500
|20
|6
|17
|13
|44
|100
|Итого всех работ
|311
|144
|242
|245
|551
|1493 (два номера снял ЮТУБ и 5 номеров – сняли мы)
Мы продолжаем работать с письмами за 29.10.2020 – их осталось немного.
Ожидаем не менее 1800 работ в конкурсе.
С уважением, Оргкомитет
+7 (999) 174-67-82