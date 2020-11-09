На I Всероссийский открытый IT-фестиваль-конкурс «ВеДеДо» поступило 1500 видеороликов

Оргкомитет фестиваля-конкурса «ВеДеДо», в который входят сотрудники АГИКИ и разработчики проекта, информирует Вас о ходе окончания заявочного периода I Всероссийского открытого IT – фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника».

Уважаемые коллеги и друзья нашего фестиваля – конкурса!

Это четвёртый промежуточный отчёт после окончания заявочного периода. Загружено 1500 работ в 19.00 по московскому времени 08.11.2020 г. на ютуб-канал проекта «ВеДеДо» в наш конкурс.

За 29.10.2020 – осталось неоткрытых 45 писем;

За 30.10.2020 – 266 писем, не открыто ни одного.

В среднем за сутки можем обработать 70 писем. Вот и считайте – когда наступит Ваша очередь. Не больше 8 дней.

Всего осталось неоткрытых – чуть больше 300-т писем, в которых содержится неизвестно сколько работ – все попадут в конкурс (кто правильно всё оформил). Наверное, будет не менее 300-т. Поступает много повторных заявок: без подписей, названий файлов, чем было раньше – отправляли слишком торопясь и ошибаясь.

Члены жюри работают и новые работы успеют посмотреть тоже. Письма отправляют до сих пор опоздавшие и нетерпеливые – мы начнём открывать письма только с 15 ноября и уточнять данные по не выписанным сертификатам. Мы хотим их выдать не меньше, чем конкурсанты получить – только нужно оформить всё правильно. Это всё-таки документ.

Работы, присланные позже заявочного срока, будут «залиты» в раздел «вне конкурса» после выдачи всех сертификатов и объявления результатов конкурса. Сделана их работа не ради конкурса скорее всего, а ради детей – дети должны себя увидеть по ютуб-каналу.

Информация интенсивно обновляется – чтобы не отнимать у нас время на личные ответы (звонками и СМС-сообщениями), тем более, что в ближайшие недели – отвечать и не будем.

Члены жюри дождутся «загрузки» всех поступивших вовремя работ – всё есть здесь на Сайте: https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo. Информации вполне достаточно – читайте всё внимательно.

Подведём промежуточные итоги после 1500-т «загруженных» работ. Конкурс окончится официально – после объявления суммарного решения членов жюри, а пока он продолжается в том же русле.

Выдано 926 Сертификатов участникам из 1500-т работ.

«География» Фестиваля-конкурса на сегодняшний день такова по присланным работам.

По алфавиту республик, регионов и областей в сумме по-прежнему 48 (республик, областей, регионов, государств). Складывается впечатление, что другие регионы и области просто не знают о нашем конкурсе:

Адыгея (Республика) Алания (РСО) Алтайский край Армения (Республика) Архангельская область Башкортостан Брянская область Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Забайкальский край Ивановская область Иркутская область Кабардино-Балкарская Республика Калмыкия (Республика) Канада (Государство) Кемеровская область – Кузбасс Краснодарский край Кувейт (Государство) Липецкая область Магаданская область Марий Эл (Республика) Москва Московская область Нижегородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Приморский край Ростовская область Саратовская область Севастополь Северная Осетия-Алания (Республика) Свердловская область Смоленская область Тамбовская область Татарстан (Республика) Тульская область Тыва (Республика) Удмуртская Республика Франция (Республика) Хабаровский край Хакасия (Республика) Чувашская Республика Якутия Республика Ярославская область

На «пике» 05.11.2020 – посмотрели 4 184 человек – интенсивность просмотров пошла вниз, а в сумме показатели стремительно растут.

Увеличились просмотры: было 182,8 тыс. – стало 192,1 тыс.; время просмотров в часах было 2,5 тыс. – увеличилось до 2,6 тыс.; подписчики с +1600 прибавились до +1700. И все это за 2 дня!

Теперь самое интересное из текущей информации: посмотрим статистику присланных работ. Ведь уже «Пятнадцатая Сотня» – посмотрим соотношение предпочтений конкурсантов, итак:

Номинация «Пробуждение» от 1401 номера – 20 %

Номинация «Глоток воды» от 1413 позиции – 6 %

Номинация «Учусь одеваться» от 1405 работы – 17 %

Номинация «Светофор» от 1403 позиции – 13 %

Номинация «Любимые книжки» от 1402 позиции – 44 %

Все подсчитано верно и по горизонтали, и по вертикали.

20 + 6 + 17 + 13 + 44 = 100 (15-я сотня обошлась пока без потерь).

Сверка по количеству Конкурсных работ по сотням (с учётом нарастания)

№№ Сотен работ Пробуждение

Глоток воды Учусь одеваться Светофор Любимые книжки Сумма №/№ номинаций 1 2 3 4 5 Столбец/строка 100 21 7 17 18 37 100 200 14 9 21 20 35 99 (119- Снял ЮТУБ) 300 18-1=17 14 11 14 43 99 – 257 номер 400 22 15 13 18 32 99 — 416 номер 500 20 8 22 12 37 99 – 527 номер 600 19 8 19 23 30 98 700 28 13 11 16 32 100 800 19-2=17 8 19 14 40 98 – 784 и 796 номера 900 26 3 15 23 33 100 1000 20 11 18 14 37 100 1100 22 9 20 11 38 100 1200 23 11 6 18 42 100 1300 21 14 16 14 35 100 1400 22 8 17 17 36 100 1500 20 6 17 13 44 100 Итого всех работ 311 144 242 245 551 1493 (два номера снял ЮТУБ и 5 номеров – сняли мы)

Мы продолжаем работать с письмами за 29.10.2020 – их осталось немного.

Ожидаем не менее 1800 работ в конкурсе.

С уважением, Оргкомитет