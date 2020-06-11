11.06.2020
17:30
24

Якутск

На Хатынг-Юряхском шоссе установлены видеокамеры

На сегодняшний день на дорогах Якутска функционирует 100 комплексов фотовидеофиксации.

В столице республики год от года расширяется сеть фотовидофиксации нарушений ПДД: ежегодно на дорогах и перекрестках Якутска появляются новые комплексы, которые способствуют снижению аварийности. Необходимо отметить, что эффективность работы камер уже вполне доказана: на тех перекрестках и участках дорог, где они установлены, практически не регистрируются ДТП с погибшими и с другими тяжкими последствиями. 

На 6-м километре Хатынг-Юряхского шоссе в районе (д. 63/1, д.66) установлены и с 10 июня начали работать новые комплексы, которые будут фиксировать нарушения скоростного режима встречного и попутного направления движения транспортных средств. Напомним, что на всем протяжении Хатынг-Юряхского шоссе действует ограничение скорости транспортных средств —  40 км/ч.

Во избежание аварийных ситуаций Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям транспортных средств неукоснительно соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию, избегать резких манёвров, быть внимательными на дорогах.

Фото: УГИБДД МВД по РС(Я)
Источник: УГИБДД МВД по РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх