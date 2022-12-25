На Хатынг-Юряхском шоссе открыли новую теплую остановку

Заместитель главы по вопросам развития городского округа «город Якутск», транспортных услуг и организации транспортного обслуживания Антон Алексеенко 24 декабря принял участие в открытии новой теплой остановки на Хатынг-Юряхском шоссе. В радостном событии участвовали руководитель Управы Строительного округа Василий Рязанский, депутат Якутской городской Думы Марианна Андреева, активные горожане.

Антон Алексеенко отметил, что ввод теплых остановок в нашем северном городе продолжается, несмотря на определенные сложности в эксплуатации.

«Сегодня открываем новый объект на конечной остановке автобусного маршрута №25 «2-ая дамба». Для удобства и комфорта горожан будем уделять повышенное внимание содержанию теплых остановок», — подчеркнул Антон Алексеенко.

Руководитель Управы Василий Рязанский проинформировал, что на территории Хатынг-Юряхского шоссе расположен частный сектор, в котором находится более 4 тысяч частных жилых домов.

«В данное время за содержание несёт ответственность МУП «ЯПАК». По просьбе горожан планируем открыть здесь торговый киоск. Отмечу, что жители этого района обращаются с большой просьбой построить теплые павильоны на остановках «3-я дамба» и на 9 километре Хатынг-Юряхского шоссе. При этом жители готовы соблюдать чистоту и порядок», — отметил Василий Рязанский.

В этом году в Строительном округе открыли еще две новые теплые остановки — по Окружному шоссе «Авторынок Лера» и остановку «Свердлова» по ул. Лермонтова.

Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска