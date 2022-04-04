На Хатын-Юряхском шоссе произойдут плановые отключения газоснабжения

Завтра, 5 апреля, ввиду плановых ремонтных работ на газопроводе высокого давления под временные отключения газа попадут 147 частных жилых домов. Работы пройдут с 09:00 до 21:00. Владельцев домовладений просят перекрыть краны перед газовыми счетчиками.

Районы, подпадающие под ограничение:

— ул. Достоевского;

— ДСК «Север» — улицы с литерами «С», «Т», «Р», «Ф»;

— ул. Тоборукова;

— пер. Стрела.

— Плановые ремонтно-восстановительные работы пройдут на газопроводе высокого давления ГРС – Жатай диаметром 530 мм. Особенность этих работ заключается в том, что газопровод находится на болотистой местности и для прохождения сложных участков специалисты проводят ремонт в период, когда почва достаточно мерзлая. Подача газа будет возобновлена сразу по окончании работ, – сообщил главный инженер Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Михаил Иванов.

«Сахатранснефтегаз» напоминает о том, что плановый ремонт ведется в целях безопасного и бесперебойного снабжения жителей республики газом.