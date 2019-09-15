На грузовой станции жаркая пора

(Но бригады «Ассоциации строителей АЯМ» справляются)

Осень — время, когда север России готовится к долгой зиме, самый жаркий сезон работы транспортных и логистических компаний Якутии. Населению республики, её сельскому хозяйству, промышленности, ЖКХ требуются сотни тысяч тон грузов: продукты, сталь, стекло, трубы, комбикорма, техника и прочее.

В этом году природа внесла серьёзные коррективы в Северный завоз. С середины августа в результате экстремального обмеления нашей главной водной артерии республики — реки Лена — встал один из важнейших его транспортных коридоров — речная навигация.

Ставка на местных

Поток грузов был быстро переориентирован на железную дорогу. И работы здесь основательно прибавилось.

Мы посетили погрузочно-разгрузочную площадку станции Нижний Бестях, где работает логистическая компания «Ассоциация строителей АЯМ». Работы с раннего утра идут полным ходом. Нас встречает заместитель исполнительного директора компании по грузовой и коммерческой работе ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Александр Кезля.

— Грузов значительно прибавилось, — говорит Александр Фёдорович. — Но мы справляемся. В первую очередь благодаря тому, что наши производственные мощности изначально были готовы к подобным ситуациям. Немалую роль здесь играет и то, что политика компании рассчитана на местные кадры.

Нам не надо завозить кого-то извне республики, рабочие коллективы сформированы из жителей Нижнего Бестяха, Павловска, Майи, Алдана. Не надо каждый сезон заново учить, люди квалифицированные, мотивированные, все друг друга знают, бригады спаянные и дружные. С такими можно горы сворачивать, а после на место ставить.

Главное — техника безопасности

В перерыве между работой мы разговариваем с мастером погрузочно-разгрузочных работ Николаем Сивцевым. Уверенный в себе парень, со строгим взглядом, видно: он знает цену и себе, и своим словам, чувствуется в нём некая военная косточка (после узнаём, что он бывший контрактник Российской Армии).

Николай родом из Абыйского района, села Сутуруоха. Женат, двое детей, старшему два года, младшему год. После армии планировал поступить на службу в ОМОН, но не получилось. Увидел объявление в Нижнем Бестяхе о наборе Ассоциацией АЯМ стропальщиков. Работает уже полтора года. Мастером стал в течение двух месяцев.

— Нас, мастеров, четыре человека и двадцать стропальщиков. Сначала идёт принятие вагонов, — объясняет суть профессии Сивцев. — С утра выходят приёмосдатчицы, идёт осмотр грузов, я принимаю груз у них. Даю задание своим стропальщикам, и начинается работа. Стропальщики сцепляют и расцепляют грузы, смотрят, как идёт их транспортировка краном, управляют, и взаимодействуют с крановыми.

На стропальщиков надо учиться, я отучился в Намцах. Коллектив у нас по возрасту разный — это и молодёжь, и люди в годах. Какой самый сложный груз? Да со всеми грузами справляемся. Хотя бывает, конечно, трудный груз. Обычно это техника, когда не сразу понимаешь, как её зацепить, и думаешь над этим. И пока её осматриваешь, ищешь траверсы — на это уходит время. Либо она сама съезжает, для этого есть специальный сход.

Что самое главное в нашей работе? Конечно, техника безопасности, этому мы учим новичков в первую очередь. А самый сложный период работы бывает перед самым закрытием переправы.

Где родился там и пригодился

Здесь же, недалеко от стропальщиков, мы встречаем водителя и оператора автокрана, а проще — кранового Александра Волкова. Тоже молод, семейный, старшей дочери шесть лет, младшему сыну 2 года. Он с Нижнего Бестяха здесь родился и, как говорится, пригодился.

Работает на станции с февраля. «Крановым я стал случайно, — смеётся он. -Изначально был водителем и о такой профессии даже не мечтал. Права получил в ДОСАФ и службу в армии провёл в автобате. После дембеля начал работать водителем грузовых автомобилей. А на кран попал, когда работал в городе Удачном на строительстве. Разбирали металлоконструкции, и понадобился крановщик. С автомобильной техникой на стройке дружил только я, остальные стропальщики, сварщики, строители. Выход надо было искать срочно, вот я сел. Попробовал, получилось, понял, что могу и мне это нравится, пошёл учиться. Профессию получил в первой автошколе в Якутске. Работал на стройках столицы, ГРЭС-2, тянул линии электроопор. Увидев объявление, конечно, откликнулся: недалеко от дома, фирма серьёзная, полный соцпакет, работа есть всегда, а не только по сезонам. Притом, если хочешь, остается время и на семью. Работаем вахтами по 15 дней, если хочешь заработать больше, можешь написать рапорт и остаться на ещё одну вахту.

О специфике работы Александр говорит: разгрузочно-погрузочные работы на железнодорожной станции на первый взгляд проще, чем работы на стройках. Высоты несложные, однако тоннажей, как правило, куда больше.

Из очевидных плюсов то, что весь процесс налажен и доведен до автоматизма. Каждый стропальщик знает своё дело. В коллективе в основном профессионалы. Ошибки новичков видят сразу и подсказывают.

На стройках же несколько по-иному, всё меняется ежедневно, если не ежечасно. Приходится думать чуть ли не над каждой майной-вирой.

Хотя и на станции расслабляться некогда. Ответственность и напряжение огромные. Ты работаешь с крупным тоннажем, пространства для манёвра небольшие, вокруг всегда люди, причем порой в вагонах ты их не можешь видеть. Но дело того стоит.

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