На границе Якутии открылась стела в честь 100-летия Якутской АССР
Сегодня, 6 ноября, официально открыли нашу Народную стелу «САХА СИРЭ- ЯКУТИЯ»!
Я ощутил удовлетворение и гордость от проделанной работы от идеи до реализации проекта.
Хочу отметить моего хорошего друга Ньургуна Сидорова, который год назад ездил со своей семьей и остановился сфотографироваться на границе Республики Саха, а тут не было никакого обозначения в виде стелы, он отправил фотографию границы в нашу группу ватсап Сообщества «Саха дьоһун уолаттара» и написал: «Почему у нас такая печальная граница?»
С того момента пришла идея построить стелу в честь 100-летия Якутской АССР. Долго не раздумывая создали рабочую группу и пригласили всех желающих жителей нашей республики принять участие.
Благодарим всех Спонсоров за Ваш вклад в строительство Народной стелы, ведь Вы стали частью истории новой Якутии.
Народная стела «САХА СИРЭ-ЯКУТИЯ»
Возведена в честь 100-летия Якутской АССР силами граждан Республики Саха (Якутия), общественниками и предпринимателями.
Инициаторы проекта:
ООО «ТСС+» — Сидоров Ньургун Валентинович — идейный вдохновитель, Генеральный спонсор,
ООО «Агенство инвестиционных решений» — Васильев Павел Павлович — Генеральный спонсор,
АНО «САХАПРОМСНАБ»- Михайлов Руслан Дмитриевич — Руководитель проекта, Сообщество Саха Дьоһун уолаттара.
При поддержке:
Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я),
Министр Сивцев Владимир Михайлович,
Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я),
Министр Кириллин Гаврил Витальевич,
Муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Глава Щегельняк Роман Михайлович
ФКУ Управление автомобильной магистрали Невер-Якутск Федерального дорожного Агентства (ФКУ Упрдор «Лена»),
Начальник Бубнов Алексей Сергеевич
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Зачем спонсоров указывать рядом со стелой, хвастаться? Лишняя информация…