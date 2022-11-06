На границе Якутии открылась стела в честь 100-летия Якутской АССР

Сегодня, 6 ноября, официально открыли нашу Народную стелу «САХА СИРЭ- ЯКУТИЯ»!

Я ощутил удовлетворение и гордость от проделанной работы от идеи до реализации проекта.

Хочу отметить моего хорошего друга Ньургуна Сидорова, который год назад ездил со своей семьей и остановился сфотографироваться на границе Республики Саха, а тут не было никакого обозначения в виде стелы, он отправил фотографию границы в нашу группу ватсап Сообщества «Саха дьоһун уолаттара» и написал: «Почему у нас такая печальная граница?»

С того момента пришла идея построить стелу в честь 100-летия Якутской АССР. Долго не раздумывая создали рабочую группу и пригласили всех желающих жителей нашей республики принять участие.

Благодарим всех Спонсоров за Ваш вклад в строительство Народной стелы, ведь Вы стали частью истории новой Якутии.

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Народная стела «САХА СИРЭ-ЯКУТИЯ»

Возведена в честь 100-летия Якутской АССР силами граждан Республики Саха (Якутия), общественниками и предпринимателями.

Инициаторы проекта:

ООО «ТСС+» — Сидоров Ньургун Валентинович — идейный вдохновитель, Генеральный спонсор,

ООО «Агенство инвестиционных решений» — Васильев Павел Павлович — Генеральный спонсор,

АНО «САХАПРОМСНАБ»- Михайлов Руслан Дмитриевич — Руководитель проекта, Сообщество Саха Дьоһун уолаттара.

При поддержке:

Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я),

Министр Сивцев Владимир Михайлович,

Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я),

Министр Кириллин Гаврил Витальевич,

Муниципального образования «Нерюнгринский район»,

Глава Щегельняк Роман Михайлович

ФКУ Управление автомобильной магистрали Невер-Якутск Федерального дорожного Агентства (ФКУ Упрдор «Лена»),

Начальник Бубнов Алексей Сергеевич