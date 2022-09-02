На границе Сунтарского и Нюрбинского улусов появится новый стенд

2 сентября 2022 года, глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев, начальник управления строительного комплекса Дмитрий Саввинов и руководитель фонда содействия социально экономическому-развитию МР «Сунтарский улус(район )» Прокопий Иванов ознакомились с ходом работ установки нового стенда на границе Сунтарского и Нюрбинского улуса. На объекте работу ведет подрядчик ООО «Вим-строй» руководитель Прокопий Павлов, на данном этапе рабочие приступили к установке металлических фигур и облагораживания территории.

Открытие стенда планируется 21 сентября, ко дню Сунтарского улуса.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Администрации МР «Сунтарский улус (район)»

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