02.09.2022
20:45
173
Якутия
На границе Сунтарского и Нюрбинского улусов появится новый стенд
2 сентября 2022 года, глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев, начальник управления строительного комплекса Дмитрий Саввинов и руководитель фонда содействия социально экономическому-развитию МР «Сунтарский улус(район )» Прокопий Иванов ознакомились с ходом работ установки нового стенда на границе Сунтарского и Нюрбинского улуса. На объекте работу ведет подрядчик ООО «Вим-строй» руководитель Прокопий Павлов, на данном этапе рабочие приступили к установке металлических фигур и облагораживания территории.
Открытие стенда планируется 21 сентября, ко дню Сунтарского улуса.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Администрации МР «Сунтарский улус (район)»
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