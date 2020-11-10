10.11.2020
15:40
130
Происшествия
На границе с Якутией задержали 3,5 тонны говядины
3 ноября инспекторами ДПС и регионального Россельхознадзора на 362 км автодороги А-360 «Лена» задержана крупная партия мяса – 3,5 тонны говядины в полутушах и четвертинах.
Груз направлялся из Читы в Якутск с нарушением маршрута следования – согласно сопроводительным документам, получателем значился житель города Тында, Амурская область.
В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, вынесено постановление по делу об административном правонарушении, наложен административный штраф.
Продукция направлена в место погрузки.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Отдел кадров, правового и хозяйственного обеспечения Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.11.2020
93
10.11.2020
79
10.11.2020
93
10.11.2020
129
10.11.2020
119
10.11.2020
211
10.11.2020
339
10.11.2020
121
10.11.2020
287
10.11.2020
499
10.11.2020
129
10.11.2020
164
10.11.2020
168
10.11.2020
497
10.11.2020
937
10.11.2020
638
10.11.2020
457
10.11.2020
364
10.11.2020
295
10.11.2020
277
10.11.2020
266
10.11.2020
501
10.11.2020
453
10.11.2020
269
10.11.2020
345
10.11.2020
489
10.11.2020
689
10.11.2020
425
10.11.2020
726
09.11.2020
1810
09.11.2020
643
09.11.2020
2150
09.11.2020
875
09.11.2020
1999
09.11.2020
428
09.11.2020
670
09.11.2020
114
09.11.2020
862
09.11.2020
228
09.11.2020
404
09.11.2020
625
09.11.2020
500
09.11.2020
384
09.11.2020
584
09.11.2020
624
09.11.2020
1014
09.11.2020
1371
09.11.2020
427
09.11.2020
1388
09.11.2020
620
09.11.2020
515
09.11.2020
471
ТОП НОВОСТИ
06.11.2020
3746
04.11.2020
3345
05.11.2020
3178
05.11.2020
3018
04.11.2020
2897
05.11.2020
2793
07.11.2020
2753
06.11.2020
2736
05.11.2020
2634