На границе с Якутией задержали 3,5 тонны говядины

3 ноября инспекторами ДПС и регионального Россельхознадзора на 362 км автодороги А-360 «Лена» задержана крупная партия мяса – 3,5 тонны говядины в полутушах и четвертинах. Груз направлялся из Читы в Якутск с нарушением маршрута следования – согласно сопроводительным документам, получателем значился житель города Тында, Амурская область. В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, вынесено постановление по делу об административном правонарушении, наложен административный штраф. Продукция направлена в место погрузки.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Отдел кадров, правового и хозяйственного обеспечения Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия)

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