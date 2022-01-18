На Гран-при «Иван Ярыгин-2022» могут выступить более 10 якутских борцов

В Красноярске на следующей неделе с 27 по 30 января состоится XXXIII Международный турнир серии Гран-при по вольной и женской борьбе «Иван Ярыгин». Сборная Республики Саха (Якутия) традиционно выступит на важнейшем старте сезона, где будут разыгрываться путевки на чемпионат Европы – сообщает Sportyakutia.ru

Как сообщил изданию главный тренер команды Александр Оконешников, путевки на турнир в Красноярск имеют восемь борцов от команды Якутии, но он подчеркнул, что число якутских спортсменов может возрасти:

«На данный момент у нас имеется восемь путевок, это: братья Петр и Алексей Копыловы, Уйгулаан Иванов, Дьулустан Федотов (все 57 кг), Петр Константинов (61 кг), Виктор Рассадин, Станислав Свинобоев (70 кг) и Ньургун Сергин (92 кг). Отмечу, что победитель первенства России прошлого года Стас Свинобоев по решению тренерского штаба пропустит турнир в Красноярске. Также сейчас идут переговоры по включению в дополнительный список борцов трех наших спортсменов: Айаал Белолюбский, Федор Постников (57 кг) и Тимур Николаев (74 кг). Кроме того, не исключено участие на Гран-при и трех наших белорусских легионеров Арыйаана Тютрина, Андрея Бекренева и Ньургуна Скрябина. В связи с отменой турниров в Ницце (Франция) и Тараз (Казахстан) тренерский штаб сборной Белоруссии ищет возможность проверить своих борцов на международной арене. Возможно, их выбор падет на турнир в Красноярске, куда съедутся многие сильнейшие борцы со всего мира», — отметил Александр Оконешников.

Сборная команда республики после чемпионата Якутии в Нижнем Бестяхе, с 12 января приступила к основному этапу сборов. Тренировки проходят на базе Центра спортивной подготовки «Триумф». Сегодня прошли контрольные схватки. Команда борцов и тренеров вылетит в Красноярск 25 января.