На Госуслугах запущен официальный сервис купли-продажи автомобилей

Сервис для автовладельцев, созданный Минцифры совместно с МВД, доступен на Госуслугах. Теперь договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге сообщает тгк Минцифры РФ @mintsifry#цгу

Преимущества сервиса

Онлайн-сделка экономит время и усилия граждан: все данные сторон уже предзаполнены, а значит – нет риска ошибиться при заполнении договора.

Не нужно искать и скачивать шаблон купли-продажи – типовой документ уже встроен в сервис.

Сделку можно оформлять без очной встречи продавца и покупателя.

В процессе сделки сервис автоматически проверяет, наложены ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске или залоге. Тогда покупатель вовремя это увидит и заключить договор онлайн не получится. Заключение электронного договора является дополнительным сервисом в рамках услуги по государственной регистрации транспортного средства.

Заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает не более 10 минут.

Обязательные условия для использования сервиса

Продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах.

У обоих участников сделки на телефоне должно быть установлено приложение «Госключ».



4 простых шага оформления электронного договора купли-продажи авто

1. Заполнять договор начинает продавец. Автомобиль выбирается из перечня транспортных средств, принадлежащих продавцу.

2. Сведения об автомобиле заполняются автоматически, происходит проверка ТС. Если какая-то из проверок не удалась, об этом предупреждаются обе стороны соглашения.

3.Продавец и покупатель подписывают договор с помощью приложения «Госключ».

4.Покупатель регистрирует автомобиль в течение 10 дней. Черновик заявления будет сформирован автоматически с электронным договором во вложении. Для регистрации ТС обязательно наличие полиса ОСАГО, оформленного на нового владельца, а также действующей диагностической карты для автомобиля старше 4 лет.

О Госключе

Подписание договора происходит с помощью приложения «Госключ» — это приложение для подписания юридически значимых документов в электронном виде. Подробнее о Госключе на странице.