На Госуслугах появился новый сервис для жалоб

На «Едином портале государственных и муниципальных услуг» запущена форма обратной связи по вопросам новой коронавирусной инфекции.

Теперь жители республики могут воспользоваться дополнительными сервисами. Заполнив электронную форму, можно сообщить о проблемах, связанных с вызовом скорой медицинской помощи или врача, дозвоном в медицинское учреждение или на горячую линию COVID-19.

Форма обратной связи доступна не только непосредственно на сайте, но и с использованием QR-кода.

Чтобы сообщить о проблеме необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. Услуга доступна для упрощенной учетной записи. Заполнить электронную форму сообщения, описать ситуацию. В одном сообщении описывайте одну проблему (предложение или вопрос). Если проблем несколько, нужно написать о каждой из них в отдельном сообщении. Ответ будет получен в личном кабинете, а также по электронной почте.

Форма обращения: https://www.gosuslugi.ru/10092/1