На госуслугах доступен сертификат о прививке на английском языке

Всем, сделавшим прививку, теперь можно получить сертификат вакцинированного на английском языке на портале Госуслуги.

«Автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина РФ», — сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Если вы оставили данные загранпаспорта в личном кабинете на Госуслугах, то они будут отражены в сертификате.

Это сделано в том числе и для того, чтобы любой мог использовать документ для поездок за границу. Когда сервис тестировался, сертификат содержал только данные российского паспорта.

По завершении документы автоматически будут обновлены, только не забудьте сами внести информацию из загранпаспорта.