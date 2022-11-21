На «горячую линию» 122 поступило 23 тысячи обращений

По состоянию на 21 ноября на «горячую линию» 122 со всей республики поступило более 23 тысяч обращений.

«В настоящее время количество звонков намного сократилось», — отметила руководитель колл-центра по частичной мобилизации Мария Винокурова.

По ее словам, якутян по прежнему волнуют вопросы денежного довольствия военнослужащих, оказания помощи семьям мобилизованных, а также медицинской реабилитации военных.

«Медицинскую реабилитацию военнослужащих проводит Республиканский центр медицинский реабилитации и спортивной медицины и Республиканская больница №1 — Национальный центр медицины. Здесь развернуто 20 мест», – рассказала Винокурова.

Также на «горячую линию» поступают вопросы об утрате документов военнослужащими.

«Для замены паспорта военнослужащему необходимо обратиться к непосредственному командиру или уполномоченному должностному лицу. Заявление и фотографии от военнослужащего будут направлены в ближайшее подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России», – пояснила Мария Винокурова.

При этом, если военнослужащий, утративший паспорт, проходит лечение в медицинском учреждении, то для получения нового паспорта ему необходимо обратиться к лечащему врачу для передачи информации уполномоченному должностному лицу медучреждения. Выдача новых паспортов военнослужащим будет производится в самом госпитале. Если утрачен военный билет, то его можно восстановить в военном комиссариате по месту постановки на воинский учет.

Мария Винокурова на брифинге привела пример решения подобной ситуации: «В эти выходные к нам обратилась знакомая раненого военнослужащего, которого с билетами на руках, но без документов не сажали на поезд, следовавший до места жительства. Этот вопрос мы оперативно направили в Единый координационный центр в Москве. Сотрудники центра сразу же приняли обращение в работу, помогли оформить военнослужащему временное удостоверение личности через МФЦ и приобрести билет».

Руководитель колл-центра предупредила о недопустимости рассылки по социальным сетям, мессенджерам личных данных военнослужащих и мест их дислокации.

«Прежде всего это необходимо в целях безопасности военнослужащих, а также в целях защиты от мошенников», – подчеркнула Мария Винокуров.

Колл-центр по вопросам частичной мобилизации работает круглосуточно. Все вопросы фиксируются, по мере необходимости направляются в компетентные органы, гражданам разъясняют возможные пути решения проблемы.

Напомним, граждане могут обратиться на горячую линию «122»:

— 122 – добавочная кнопка 1 – по вопросам частичной мобилизации (звонки принимаются круглосуточно);

— 122 – добавочная кнопка 6 – добавочная кнопка 1 — по вопросам волонтёрской помощи семьям мобилизованных и контрактников-добровольцев (звонки принимаются с 10:00 до 18:00 часов);

-122 – добавочная кнопка 6 – добавочная кнопка 2 — по вопросам психологической поддержки (звонки принимаются круглосуточно).