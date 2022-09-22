22.09.2022
10:34
224
Общество
На горячей линии — судебные приставы
22 сентября текущего года с 14:00 до 16:00 в Управлении ФССП России по Республике Саха (Якутия) состоится горячая линия на тему: «Самостоятельная реализация арестованного имущества должниками».
Номер телефона: +7(4112)40-17-15.
Источник: пресс-служба УФССП России по Республике Саха (Якутия)
#В службе судебных приставов состоится горячая линия#Самостоятельная реализация арестованного имущества должниками#УФССП
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