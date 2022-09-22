На горячей линии — судебные приставы

22 сентября текущего года с 14:00 до 16:00 в Управлении ФССП России по Республике Саха (Якутия) состоится горячая линия на тему: «Самостоятельная реализация арестованного имущества должниками». Номер телефона: +7(4112)40-17-15.

Источник: пресс-служба УФССП России по Республике Саха (Якутия)

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