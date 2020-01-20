На горячей линии Центра «Мой бизнес» расскажут о мерах поддержки Центра занятости населения

23 января в Центре «Мой бизнес» пройдет горячая линия, посвященная мерам поддержки Центра занятости населения города Якутска. Время проведения мероприятия с 15:00 до 17:00. Заместитель руководителя Центра занятости населения города Якутска Татьяна Алексеева расскажет о программе «Самозанятость безработных граждан», которая реализуется ведомством и о других инструментах, способствующих увеличению занятости населения. Дополнительно также вопросы можно задать: — через Портал малого и среднего предпринимательства Якутии PORTAL.B14.RU (вкладка в правом нижнем углу «Напишите нам, мы online»); — через мессенджер Whatsapp по номеру 8 (924) 873-00-97; — по телефону горячей линии 8-800-100-58-80; — по адресу: г. Якутск, Кирова 18, блок Б, 1 этаж (здание Бизнес-центра).

Источник: ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес»

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